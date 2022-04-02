Адвокат объяснил, кому достанется наследство Яковлевой

Вчера вечером не стало известной советской и российской актрисы Александры Яковлевой. Звезда «Чародеев» и «Экипажа» жила в Санкт-Петербурге. У нее остались дочь, сын и четверо внуков.
Юрий Шель, адвокат, рассказал, что звезда хотела упокоиться в родном Калининграде. А наследство актрисы, если она не оставила иных распоряжений, будет поделено поровну между ее детьми. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Насколько я знаю, родители Александры Яковлевой погибли в автокатастрофе, когда она еще была маленькой. Александру воспитывала бабушка. С тремя своими мужьями – Валерием Кухарешиным, Александром Невзоровым и Калью Аасмяэ – она была в разводе. Значит, наследниками первой очереди являются дети. Они имеют право на наследство в равных долях при условии отсутствия завещания. Что касается последней воли актрисы, то я знаю, что она просила похоронить ее в родном Калининграде», - пояснил юрист.
Со знаменитой актрисой из Калининграда Александрой Яковлевой простятся в Калининграде, и похоронят на местном кладбище. Об этом пишут Известия со ссылкой на режиссера Николая Лебедева в субботу, 2 апреля.
«Она умерла под Питером. Хоронить ее будут на родине, она об этом просила. В Калининграде», – сказал Лебедев.