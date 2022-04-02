Адвокат объяснил, кому достанется наследство Яковлевой

«Насколько я знаю, родители Александры Яковлевой погибли в автокатастрофе, когда она еще была маленькой. Александру воспитывала бабушка. С тремя своими мужьями – Валерием Кухарешиным, Александром Невзоровым и Калью Аасмяэ – она была в разводе. Значит, наследниками первой очереди являются дети. Они имеют право на наследство в равных долях при условии отсутствия завещания. Что касается последней воли актрисы, то я знаю, что она просила похоронить ее в родном Калининграде», - пояснил юрист.