Джиган улетел в Израиль

Рэпер Денис Устименко, известный публике как Джиган, с супругой Оксаной Самойловой и детьми уже несколько недель греется на солнышке в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом говорилось, что они просто поехали на отдых, хотя поклонники отметили, что отпуск несколько затянулся.
Но в данный момент многодетная мама Самойлова пребывает в Дубае, а глава семьи улетел на Землю обетованную. Джиган в Телеграм-канале опубликовал фотографию с израильским флагом и подписал снимок:
«Home sweet home!»
Как сообщает агентство ФАН, подобный комментарий спровоцировал волну слухов о том, что музыкант собрался получать себе гражданство Израиля, воспользовавшись своими еврейскими корнями. А затем – перевезти туда свою семью.
Над Джиганом и Оксаной регулярно смеются в Сети, так как они слишком часто летают отдыхать, хотя по факту не сильно заняты в Москве. Оксана в основном ходит в зал и развозит детей по школам, а еще продает инфопродукты. Джиган, в свою очередь, выпускает треки раз в год и тоже посещает тренировки или какие-то шоу.