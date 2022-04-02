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1 час назад

Джиган улетел в Израиль

Ирина Лебедева

Рэпер Денис Устименко, известный публике как Джиган, с супругой Оксаной Самойловой и детьми уже несколько недель греется на солнышке в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом говорилось, что они просто поехали на отдых, хотя поклонники отметили, что отпуск несколько затянулся.

Джиган улетел в Израиль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но в данный момент многодетная мама Самойлова пребывает в Дубае, а глава семьи улетел на Землю обетованную. Джиган в Телеграм-канале опубликовал фотографию с израильским флагом и подписал снимок:

«Home sweet home!»

Как сообщает агентство ФАН, подобный комментарий спровоцировал волну слухов о том, что музыкант собрался получать себе гражданство Израиля, воспользовавшись своими еврейскими корнями. А затем – перевезти туда свою семью.

Над Джиганом и Оксаной регулярно смеются в Сети, так как они слишком часто летают отдыхать, хотя по факту не сильно заняты в Москве. Оксана в основном ходит в зал и развозит детей по школам, а еще продает инфопродукты. Джиган, в свою очередь, выпускает треки раз в год и тоже посещает тренировки или какие-то шоу.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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