Джиган улетел в Израиль

Рэпер Денис Устименко, известный публике как Джиган, с супругой Оксаной Самойловой и детьми уже несколько недель греется на солнышке в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом говорилось, что они просто поехали на отдых, хотя поклонники отметили, что отпуск несколько затянулся.

Но в данный момент многодетная мама Самойлова пребывает в Дубае, а глава семьи улетел на Землю обетованную. Джиган в Телеграм-канале опубликовал фотографию с израильским флагом и подписал снимок:

«Home sweet home!»

Как сообщает агентство ФАН, подобный комментарий спровоцировал волну слухов о том, что музыкант собрался получать себе гражданство Израиля, воспользовавшись своими еврейскими корнями. А затем – перевезти туда свою семью.