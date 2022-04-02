В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Яковлева вспоминала, как кот пытался спасти ее от онкологии

Рамблер

Накануне ушла из жизни известная советская и российская актриса Александра Яковлева. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла 20 курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. К сожалению, злокачественная опухоль была обнаружена слишком поздно – на 4-й стадии. Рак долгое время никак себя не проявлял, и был диагностирован только тогда, когда у актрисы начались сильные боли, - пишет tvcenter.

Яковлева вспоминала, как кот пытался спасти ее от онкологии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

И только тогда Яковлева смогла дать объяснение странному поведению своего кота. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!»

Актриса еще не знала, что больна, но ее кот начал странно себя вести, и через некоторое время умер.

«Мой кот, мой огромный кот с лапами как у собаки, такой черный кот, Челс. Он начал почему-то лапой бить в то место, где опухоль росла — бить, бить… И как-то так смотреть на меня своими потрясающими глазами, как-то вести себя. И умер», — вспоминала Александра Евгеньевна.

Уже позднее звезда начала изучать специальную литературу и узнала, что есть мнение, что животные часто берут на себя болезни их хозяев.

Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Она прославилась ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.

Шоу-бизнес,Александра Яковлева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители