Яковлева вспоминала, как кот пытался спасти ее от онкологии

Накануне ушла из жизни известная советская и российская актриса Александра Яковлева. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла 20 курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. К сожалению, злокачественная опухоль была обнаружена слишком поздно – на 4-й стадии. Рак долгое время никак себя не проявлял, и был диагностирован только тогда, когда у актрисы начались сильные боли, - пишет tvcenter.

И только тогда Яковлева смогла дать объяснение странному поведению своего кота. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!»

Актриса еще не знала, что больна, но ее кот начал странно себя вести, и через некоторое время умер.

«Мой кот, мой огромный кот с лапами как у собаки, такой черный кот, Челс. Он начал почему-то лапой бить в то место, где опухоль росла — бить, бить… И как-то так смотреть на меня своими потрясающими глазами, как-то вести себя. И умер», — вспоминала Александра Евгеньевна.

Уже позднее звезда начала изучать специальную литературу и узнала, что есть мнение, что животные часто берут на себя болезни их хозяев.