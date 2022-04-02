«Ты бездарный и тупой»: Крапивина осадила критика Лободы

Нателла Крапивина, бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы, резко высказалась по поводу выступлений Кирилла Чибисова, называющего себя также бывшим продюсером звезды.
Чибисов активно критикует Лободу и распространяет о ней негативную информацию. Он заявлял, что был концертным директором певицы и знает всю ее подноготную, в том числе, якобы, уклонение от налогов.
Нателла Крапивина, много лет проработавшая с Лободой, назвала Чибисова «самозванцем», пытающимся стать известным на фоне выдуманных сплетен о певице, - пишет ФАН.
«Думаешь, самозванец, под шумок карьерку себе на брехне построить? У тебя ноль шансов! Это я тебе как продюсер заявляю! Ты бездарный и тупой, а это худшее из возможных сочетаний», - написала Крапивина в социальной сети.
Украинскую певицу Светлану Лободу много лет связывали деловые и, как ходили слухи, личные отношения с ее продюсером Нателлой Крапивиной - дочерью киевского строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева.
Но в прошлом году Нателла объявила о расставании со Светланой. По официальной версии, из-за возмутившего артистку скандала с ее коллегой Филиппом Киркоровым, которого Крапивина грубо обругала за «свадьбу» с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на премии Муз-ТВ.