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39 минут назад

«Ты бездарный и тупой»: Крапивина осадила критика Лободы

Ирина Лебедева

Нателла Крапивина, бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы, резко высказалась по поводу выступлений Кирилла Чибисова, называющего себя также бывшим продюсером звезды.

«Ты бездарный и тупой»: Крапивина осадила критика Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чибисов активно критикует Лободу и распространяет о ней негативную информацию. Он заявлял, что был концертным директором певицы и знает всю ее подноготную, в том числе, якобы, уклонение от налогов.

Нателла Крапивина, много лет проработавшая с Лободой, назвала Чибисова «самозванцем», пытающимся стать известным на фоне выдуманных сплетен о певице, - пишет ФАН.

«Думаешь, самозванец, под шумок карьерку себе на брехне построить? У тебя ноль шансов! Это я тебе как продюсер заявляю! Ты бездарный и тупой, а это худшее из возможных сочетаний», - написала Крапивина в социальной сети.

Украинскую певицу Светлану Лободу много лет связывали деловые и, как ходили слухи, личные отношения с ее продюсером Нателлой Крапивиной - дочерью киевского строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева.

Но в прошлом году Нателла объявила о расставании со Светланой. По официальной версии, из-за возмутившего артистку скандала с ее коллегой Филиппом Киркоровым, которого Крапивина грубо обругала за «свадьбу» с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на премии Муз-ТВ.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Нателла Крапивина,Вагиф Алиев,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,
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