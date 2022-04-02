«Ты бездарный и тупой»: Крапивина осадила критика Лободы

Нателла Крапивина, бывший продюсер украинской певицы Светланы Лободы, резко высказалась по поводу выступлений Кирилла Чибисова, называющего себя также бывшим продюсером звезды.

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Чибисов активно критикует Лободу и распространяет о ней негативную информацию. Он заявлял, что был концертным директором певицы и знает всю ее подноготную, в том числе, якобы, уклонение от налогов.

Нателла Крапивина, много лет проработавшая с Лободой, назвала Чибисова «самозванцем», пытающимся стать известным на фоне выдуманных сплетен о певице, - пишет ФАН.

«Думаешь, самозванец, под шумок карьерку себе на брехне построить? У тебя ноль шансов! Это я тебе как продюсер заявляю! Ты бездарный и тупой, а это худшее из возможных сочетаний», - написала Крапивина в социальной сети.

Украинскую певицу Светлану Лободу много лет связывали деловые и, как ходили слухи, личные отношения с ее продюсером Нателлой Крапивиной - дочерью киевского строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева.