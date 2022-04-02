Охлобыстин эмоционально отреагировал на поступок Дапкунайте

Актер Иван Охлобыстин жестко раскритиковал актрису Ингеборгу Дапкунайте за отъезд в Бельгию после начала российской спецоперации на Украине.
«Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», - написал Охлобыстин в соцсети «Вконтакте».
Он добавил, что ему всегда было трудно выговорить имя прибалтийской актрисы, а по ее лицу было ясно, что она «очень уж высокомерная».
Охлобыстин признался, что считает «шушерой» тех, кто спешно уехал из России. «До свидосы хладнокровные!», - обратился он к ним.
Тех кто остался в России, артист охарактеризовал как «наши до судороги».В качестве положительного примера он привел Дмитрия Нагиева.
Ранее Дапкунайте рассказала, что покинула Россию и живет в Брюсселе вместе с сестрой и матерью.
Актриса снялась в фильмах «Интердевочка» и «Утомленные солнцем».
На российском телевидении Дапкунайте вела шоу «Большой брат», «Звёзды на льду». В последнее время она была занята в спектаклях московского Театра наций,