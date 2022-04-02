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42 минуты назад

Охлобыстин эмоционально отреагировал на поступок Дапкунайте

Елена Прошина

Актер Иван Охлобыстин жестко раскритиковал актрису Ингеборгу Дапкунайте за отъезд в Бельгию после начала российской спецоперации на Украине.

Охлобыстин эмоционально отреагировал на поступок Дапкунайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», - написал Охлобыстин в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что ему всегда было трудно выговорить имя прибалтийской актрисы, а по ее лицу было ясно, что она «очень уж высокомерная».

Дапкунайте заявила об отъезде из России

Охлобыстин признался, что считает «шушерой» тех, кто спешно уехал из России. «До свидосы хладнокровные!», - обратился он к ним.

Тех кто остался в России, артист охарактеризовал как «наши до судороги».В качестве положительного примера он привел Дмитрия Нагиева.

Ранее Дапкунайте рассказала, что покинула Россию и живет в Брюсселе вместе с сестрой и матерью.

Актриса снялась в фильмах «Интердевочка» и «Утомленные солнцем».

На российском телевидении Дапкунайте вела шоу «Большой брат», «Звёзды на льду». В последнее время она была занята в спектаклях московского Театра наций,

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