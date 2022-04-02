Рудковская призналась, что готовится к очередной операции

Яна Рудковская сообщила подписчикам, что вынуждена вновь обратиться к пластическим хирургам. В своем Телеграм-канале «Голубь мира» она написала, что в очередной раз хочет уменьшить грудь. Это будет уже третье хирургическое вмешательство.
Яна рассказала подписчикам, что ее грудь постоянно растет. Из-за этого ее мучают сильные боли. После первых родов бюст у нее увеличился до 5 размера и начались боли в спине.
«У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство. Я сделала операцию у доктора Кляйна . Я умоляла его уменьшить с 5 размера грудь до 2. Так как очень хотела и просто мечтала о маленькой груди и открытых платьях без бюстгальтеров и ненавистных лямок», - пишет Яна.
Рудковская просила врача уменьшить грудь до второго размера, но он в итоге оставил ей третий.
«Для меня это было все равно счастье, которое продлилось ровно 2 года! В 2016 моя грудь выросла снова до пятого размера! Спина начала болеть еще больше».
В январе прошлого года она снова сделала операцию по уменьшению груди, на этот раз у звездного хирурга Тимура Хайдарова.
«Тимур сказал, что уменьшил, как мог, до 2,5 размера, и чтобы было красиво. Я просто летала от счастья».
Но счастье долго не продлилось, янин бюст продолжает расти, и грядет следующая операция.
«Так вот теперь самое главное, спустя год - грудь снова выросла! Я понимаю, что через пару лет снова лягу под хирургический скальпель», - резюмировала продюсер.
Актриса Яна Рудковская высказалась об инциденте на церемонии вручении премии «Оскар», на которой Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. В своем Telegram-канале она отметила, что артист повел себя как «настоящий мужик».