Рудковская призналась, что готовится к очередной операции

«У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство. Я сделала операцию у доктора Кляйна . Я умоляла его уменьшить с 5 размера грудь до 2. Так как очень хотела и просто мечтала о маленькой груди и открытых платьях без бюстгальтеров и ненавистных лямок», - пишет Яна.