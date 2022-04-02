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1 час назад

«Бежавший» из России Галкин объявил гастрольный тур по Израилю

Елена Прошина

После начала специальной военной операции России на Украине шоумен Максим Галкин, как и десятки других российских знаменитостей, уехал за рубеж, сообщает «Пятый канал».

«Бежавший» из России Галкин объявил гастрольный тур по Израилю
Фото: ТАССТАСС

Юморист никак не объяснял свое решение. Было известно лишь, что он взял с собой супругу-певицу Аллу Пугачеву и детей-двойняшек — Гарри и Лизу. Артист до сих пор не выходил на связь и вдруг, по требованию поклонников, записал видеообращение. Как оказалось, у артиста все хорошо, а впереди… гастрольный тур.

«Дорогие друзья, уже в июне состоится мой концертный тур по городам Израиля. Шабат, шалом!» — заявил Галкин.

Позже в микроблоге юмориста появился еще один ролик, в котором он попытался объяснить нежелание с кем-либо общаться в последнее время. Галкин отметил, что в связи с украинскими событиями у него нет настроения выкладывать смешные зарисовки, видео с резвящимися наследниками и даже любимую супругу, дефилирующую по дому в красивых нарядах.

«Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — отметил артист.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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