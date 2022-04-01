Гурцкая и Михайлов стали народными артистами

«Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть», - написал он в соцсетях.