Гурцкая и Михайлов стали народными артистами

Певцы Стас Михайлов и Диана Гурцкая стали народными артистами России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Звания народных артистов «за большие заслуги в развитии музыкального искусства» также присвоены скрипачу Вадиму Репину, виолончелисту Александру Князеву и концертмейстеру Льву Клычкову.
Народными артистами «за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства» стали актеры Владислав Ветров, Виктор Низовой, Глеб Подгородинский, Ольга Прокофьева, Елена Санаева, Анна Якунина, Зулейхан Багалова, Камиль Тукаев и Анатолий Фирсов.
Ранее Стас Михайлов поддержал спецоперацию России на Украине.
«Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть», - написал он в соцсетях.