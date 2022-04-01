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42 минуты назад

Гурцкая и Михайлов стали народными артистами

Вероника Полынина

Певцы Стас Михайлов и Диана Гурцкая стали народными артистами России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Гурцкая и Михайлов стали народными артистами
Фото: ТАССТАСС

Звания народных артистов «за большие заслуги в развитии музыкального искусства» также присвоены скрипачу Вадиму Репину, виолончелисту Александру Князеву и концертмейстеру Льву Клычкову.

Народными артистами «за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства» стали актеры Владислав Ветров, Виктор Низовой, Глеб Подгородинский, Ольга Прокофьева, Елена Санаева, Анна Якунина, Зулейхан Багалова, Камиль Тукаев и Анатолий Фирсов.

Ранее Стас Михайлов поддержал спецоперацию России на Украине.

«Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть», - написал он в соцсетях.

Шоу-бизнес,Виктор Низовой,Глеб Подгородинский,Владислав Ветров,Анатолий Фирсов,Камиль Тукаев,Елена Санаева,Вадим Репин,Ольга Прокофьева,Александр Князев,Анна Якунина,Стас Михайлов,Диана Гурцкая,Владимир Путин,
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