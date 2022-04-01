Гурцкая и Михайлов стали народными артистами России

"За большие заслуги в развитии музыкального искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" <...> Репину Вадиму Викторовичу - артисту государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония". За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гурцкая Диане Гудаевне - артистке-вокалистке, президенту попечительского совета благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца", члену Общественной палаты Российской Федерации , город Москва. Михайлову Станиславу Владимировичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - сказано в документе.

Звание "Народный артист РФ" за большие заслуги в развитии музыкального искусства также присвоено виолончелисту, солисту Московской филармонии Александру Князеву, артисту симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича Льву Клычкову; за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства - артисту московского театра "Современник" Владиславу Ветрову, артистам Малого театра России Виктору Низовому и Глебу Подгородинскому, артистке Московского театра имени Вл. Маяковского Ольге Прокофьевой, артистке театра "Школа современной пьесы" Елене Санаевой, артистке театра "Ленком Марка Захарова" Анне Якуниной, артистке Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Зулейхан Багаловой, артисту Воронежского камерного театра Камилю Тукаеву, артисту Нижегородского театра драмы им. М. Горького Анатолию Фирстову.