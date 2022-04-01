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1 час назад

Полина Гагарина выпустила песню "Оставить след"

ТАСС

Полине Гагариной 27 марта исполнилось 35 лет, а уже 1 апреля ее поклонников ожидает премьера - песня "Оставить след" и видео на нее. Песня вошла в саундтрек выходящего на экраны 21 апреля художественного фильма "Стикер". Клип смонтирован на основе кадров этой романтической истории.

Гагарина презентовала новую песню
Фото: ТАССТАСС

По словам певицы, "фильм держит в напряжении с первых секунд до самого конца, а слова песни точно передают эмоциональные "американские горки" во время просмотра".

"Стикер" обещает стать одной из самых ожидаемых премьер весны: зрители соскучились по крепко придуманной и полной неожиданных поворотов истории любви, которая красиво и динамично снята. Видно, что актеры - Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Иван Стебунов, Екатерина Олькина, Александр Дьяченко - играют с удовольствием.

Как сказали зрители во время одного из тестовых показов, "Стикер" - это современная "Красотка" с интригой в стиле "Основного инстинкта". Трейлер картины можно посмотреть на stiker-film.ru, песня и клип Полины Гагариной вышли 1 апреля на радиостанциях и музыкальных телеканалах. Билеты в кинотеатры на премьеру уже поступили в продажу.

Шоу-бизнес,Евгения Нохрина,Екатерина Олькина,Иван Стебунов,Александр Самойленко,Полина Гагарина,Александр Дьяченко,
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