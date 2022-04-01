Инстасамка уехала из России

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) уехала из России. Как сообщает «Газета.Ru», сейчас тиктокер находится в Дубае.

Фото: @instasamkafuckyou/ Telegram @instasamkafuckyou/ Telegram

Известно, что Зотеева постоянно проживала в Москве. В своих соцсетях она опубликовала снимок, на котором запечатлена большая брендовая дорожная сумка. Геолокация указывает на крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. На какой срок Инстасамка уехала из страны, неизвестно.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из России ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант объяснили это отпуском.