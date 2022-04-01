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30 минут назад

Инстасамка уехала из России

Никита Бородкин

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) уехала из России. Как сообщает «Газета.Ru», сейчас тиктокер находится в Дубае.

Инстасамка уехала из России
Фото: @instasamkafuckyou/ Telegram@instasamkafuckyou/ Telegram

Известно, что Зотеева постоянно проживала в Москве. В своих соцсетях она опубликовала снимок, на котором запечатлена большая брендовая дорожная сумка. Геолокация указывает на крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. На какой срок Инстасамка уехала из страны, неизвестно.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из России ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант объяснили это отпуском.

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Ранее человека, похожего на Ивана Урганта, сняли на видео в московском ресторане на Цветном бульваре. Накануне его отец Андрей Ургант заявил, что телеведущий уже вернулся из Израиля и находится в Москве, однако никаких фото и видео подтверждений этому не приводилось.

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