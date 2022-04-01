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50 минут назад

Рэпер Джиган бросил семью в Дубае и отправился получать гражданство в Израиль

Passion.ru

Жена музыканта Оксана Самойлова осталась с детьми в Дубае. Глава семейства отправился в Израиль, о чем он рассказал подписчикам в соцсети. Подписчики подозревают, что рэпер хочет получить там иностранное гражданство.

Джиган поехал в Израиль за гражданством
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Джиган в своем Telegram-канале опубликовал видео-ролик, в котором рассказал, что прибыл в Израиль. Подписчики удивились тому, что артист приехал туда один, а супругу и четверых детей оставил в Дубае.

В кадре видно, как рэпер весело проводит время со своими товарищами, сидя в номере одного из израильских отелей.

«Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.

Напомним, что уже месяц звезда вместе со своими родными отдыхает в Дубае. По всей видимости, возвращаться на родину в ближайшее время у него в планах нет.

После публикации последнего видеоролика в Сети появились слухи о том, что музыкант планирует получить израильское гражданство. Возможно, он оформит паспорта другого государства и членам своей семьи.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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