Джиган поехал в Израиль за гражданством

Жена музыканта Оксана Самойлова осталась с детьми в Дубае. Глава семейства отправился в Израиль, о чем он рассказал подписчикам в соцсети. Подписчики подозревают, что рэпер хочет получить там иностранное гражданство.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Джиган в своем Telegram-канале опубликовал видео-ролик, в котором рассказал, что прибыл в Израиль. Подписчики удивились тому, что артист приехал туда один, а супругу и четверых детей оставил в Дубае.

В кадре видно, как рэпер весело проводит время со своими товарищами, сидя в номере одного из израильских отелей.

«Отдыхаем», — кратко прокомментировал ролик Джиган.

Напомним, что уже месяц звезда вместе со своими родными отдыхает в Дубае. По всей видимости, возвращаться на родину в ближайшее время у него в планах нет.