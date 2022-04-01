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59 минут назад

Известная певица подожгла свою квартиру в центре Москвы

Алиса Селезнёва

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова чуть не спалила собственную квартиру в центре Москвы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известная певица подожгла свою квартиру в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 31 марта в квартире певицы на Патриарших прудах. Власова поставила горящую свечу под навесной шкаф на кухне и ушла в душ. По возвращению почувствовала запах гари и увидела дым — начал плавиться и гореть кухонный гарнитур. По словам ее PR-менеджера Андрея Карпова, артистка совсем не приспособлена к бытовой жизни.

«Как можно поджечь свечу под полкой и уйти в душ? Она чуть не сожгла всю квартиру. Пришлось срочно накрыть горящее место мокрым полотенцем и предотвратить пожар. Кухонный гарнитур теперь придется менять», — рассказал Карпов.

Со страха Власова позвонила своей матери в Петербург и даже отправила ей видео со сгоревшей мебелью. Родительница пообещала 43–летней дочери незамедлительно вылететь в Москву, чтобы помочь ей с уборкой квартиры.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиру и четыре балкона. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Из квартир были спасены 12 человек.

Шоу-бизнес,Наталия Власова,Андрей Карпов,
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