Собчак имеет все шансы помириться с бывшим возлюбленным

Телеведущая Ксения Собчак несколько недель назад спешно покинула Россию. Вместе с сыном от актера Максима Виторгана Платоном журналистка осела в Израиле. Теперь знаменитость выходит на связь с поклонниками из-за рубежа.

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Нынешний муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, с ней не поехал. Театральный деятель остался в российской столице, чтобы репетировать с актерами. Богомолов, напомним, художественный руководитель Театра на Бронной.

Между тем накануне в паспортном столе Тель-Авива был замечен экс-избранник Ксении Собчак – политик Сергей Капков. С конца февраля этого года государственный деятель находился в ОАЭ, а теперь приехал в Израиль.

В 2010-х Собчак и Капкова связывали серьезные отношения. Поговаривают, что блондинка собиралась за чиновника замуж, но тот разорвал помолвку незадолго до бракосочетания. Светские сплетники утверждают, что Сергей не смог простить Ксении некрасивого поведения. Дескать, журналистка, приревновав к теледиве Тине Канделаки, устроила любовнику отвратительную сцену ревности.

Теоретически на чужбине Ксения и Сергей могли бы встретиться, чтобы, например, утрясти все старые обиды. Известно, что журналистка и политик расстались на плохой ноте. После разрыва Сергей обзывал Ксению «обиженной женщиной». Телеведущая, тем временем, говорила, что ее бывший труслив и любит интриги.

Впрочем, возможно, Сергей Капков теперь даже не вспоминает о Ксении Собчак. Слишком много воды утекло. Справедливости ради, судя по соцсетям, о теледиве сейчас не вспоминает даже законный муж. Богомолов проводит на репетициях по 16 часов.