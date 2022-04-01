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1 час назад

Стильная Водонаева, счастливый Гогунский и другие звездные гости на премьере клипа «Сильная»

Passion.ru

31 марта в Москве состоялась долгожданная премьера саундтрека и клипа «Сильная» из кинофильма «Своя война» Алексея Чадова.

На премьере клипа «Сильная» засветился весь российский бомонд
Фото: passion.rupassion.ru

Фильм «Своя война» — режиссерский дебют Алексея Чадова. Кинолента должна была выйти в прокат еще 17 марта, но релиз был перенесен из-за нестабильной политической ситуации в мире. Клип «Сильная» выходит в цифровой мир раньше премьеры фильма, и увидеть его посчастливилось таким звездам, как Кристина Асмус, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Виктор Сухоруков, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Люся Чеботина и другие.

Виталий Гогунский появился на премьере в приподнятом настроении. Он лучезарно улыбался фотографам и был рад встрече со звездными друзьями.

Оценить работу Чадова пришел экс-участник группы «MBAND» Анатолий Цой. Он выбрал для себя расслабленный образ в стиле total black. Отличным дополнением аутфита стали темные очки.

Николай Расторгуев пользовался повышенным вниманием в этот вечер. Журналисты расспрашивали лидера рок-группы «Любэ» о его отношении к скандалу с Бейонсе. Напомним, что фанаты отечественной группы обвинили американскую певицу в плагиате песни «Ты неси меня, река». Музыкант ответил, что не придает этому инциденту особой важности и разбираться в этом не видит смысла.

Люся Чеботина пришла на премьеру клипа в дерзком образе. Певица облачилась в рваные джинсы, массивные ботинки и черную майку. На голове у звезды была бейсболка. К слову, на мероприятии был и Юркисс, в тайном романе с которым подозревают девушку.

Алена Водонаева произвела фурор своим нарядом. Звезда примерила коричневое пальто и сапоги молочного цвета. В качестве яркого акцента Алена выбрала красные перчатки и помаду такого же цвета.

Наряду со взрослыми посмотреть клип пришла 12-летняя участница музыкального конкурса «Детское Евровидение» Татьяна Меженцева. Напомним, что там девочка заняла почетное седьмое место.

Шоу-бизнес,Анатолий Цой,Тимур Батрутдинов,Владимир Яглыч,Павел Деревянко,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Михаил Галустян,Павел Прилучный,Виталий Гогунский,Николай Расторгуев,Алена Водонаева,Алексей Воробьев,Виктор Сухоруков,
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