На премьере клипа «Сильная» засветился весь российский бомонд

31 марта в Москве состоялась долгожданная премьера саундтрека и клипа «Сильная» из кинофильма «Своя война» Алексея Чадова.

Фото: passion.ru passion.ru

Виталий Гогунский появился на премьере в приподнятом настроении. Он лучезарно улыбался фотографам и был рад встрече со звездными друзьями.

Оценить работу Чадова пришел экс-участник группы «MBAND» Анатолий Цой. Он выбрал для себя расслабленный образ в стиле total black. Отличным дополнением аутфита стали темные очки.

Николай Расторгуев пользовался повышенным вниманием в этот вечер. Журналисты расспрашивали лидера рок-группы «Любэ» о его отношении к скандалу с Бейонсе. Напомним, что фанаты отечественной группы обвинили американскую певицу в плагиате песни «Ты неси меня, река». Музыкант ответил, что не придает этому инциденту особой важности и разбираться в этом не видит смысла.

Люся Чеботина пришла на премьеру клипа в дерзком образе. Певица облачилась в рваные джинсы, массивные ботинки и черную майку. На голове у звезды была бейсболка. К слову, на мероприятии был и Юркисс, в тайном романе с которым подозревают девушку.

Алена Водонаева произвела фурор своим нарядом. Звезда примерила коричневое пальто и сапоги молочного цвета. В качестве яркого акцента Алена выбрала красные перчатки и помаду такого же цвета.