Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур

«Дэниел много работает в своем ресторане Eleven Madison Park, но Деми часто приезжает к нему туда на романтические ужины», — рассказал он.

30 марта Мур объявила в соцсетях, что ее бывший муж Брюс Уиллис завершает свою карьеру. В коллективном обращении родственников актера говорится, что у него диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью. Расстройство также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.