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32 минуты назад

Джим Керри объявил, что завершает актерскую карьеру

Газета.Ru

Известный голливудский актер Джим Керри объявил, что намерен завершить карьеру. Об этом сообщает издание Hollywood Life.

Джим Керри завершает актерскую карьеру
Фото: ReutersReuters

"Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно", - заявил артист во время интервью.

Тем не менее 60-летний Керри отметил, что в будущем может рассмотреть сценарии проектов, по-настоящему важных для людей.

"Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь...", - добавил артист.

По его словам, он сделал достаточно в ходе съемок в кино. Сейчас Керри 60 лет, его карьера на большом экране продолжалась более 40 лет. Он начинал как стендап-комик в Yuk Yuk's в Торонто. Со временем у него начали появляться масштабные роли в кино, включая комедийные. В 1990-е годы он снялся в череде успешных лент, как "Маска", "Тупой и еще тупее", "Бэтмен навсегда" и "Лжец- лжец".

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.

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