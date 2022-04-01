Джим Керри завершает актерскую карьеру

"Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь...", - добавил артист.

По его словам, он сделал достаточно в ходе съемок в кино. Сейчас Керри 60 лет, его карьера на большом экране продолжалась более 40 лет. Он начинал как стендап-комик в Yuk Yuk's в Торонто. Со временем у него начали появляться масштабные роли в кино, включая комедийные. В 1990-е годы он снялся в череде успешных лент, как "Маска", "Тупой и еще тупее", "Бэтмен навсегда" и "Лжец- лжец".