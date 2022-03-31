Лоза оценил шансы Расторгуева засудить Бейонсе

Певец Юрий Лоза уверен, что лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не сможет засудить за плагиат певицу Бейонсе. Такое мнение он высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

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Ранее русскоязычные пользователи интернета обвинили Бейонсе в плагиате песни группы «Ты неси меня, река». Знакомые ноты они услышали в композиции певицы Be Alive, с которой она выступила на открытии церемонии вручения премии «Оскар». Песня стала саундтреком к картине «Король Ричард» и была номинирована в категории «Лучшая песня к фильму».

Стоит отметить, что Бейонсе выпустила композицию осенью 2021 года и еще тогда фанаты «Любэ» указывали на ее сходство с «Ты неси меня, река».

«Не может такого быть! Не может просто исполнитель песни предъявлять какие-то претензии, поскольку он не является автором», — заявил Лоза, категорически отвергая возможность Расторгуева судиться с Бейонсе за плагиат.

Он пояснил, что певец является лишь исполнителем и никакого отношения к композиции больше не имеет. Лоза напомнил, что стихи к песне написал режиссер Александр Митта, а мелодию — композитор Игорь Матвиенко. Соответственно, по словам музыканта, решение, подавать на Бейонсе в суд или нет, принимать могут только они. При этом Лоза также отметил, что случаев, когда зарубежные артисты используют в своих песнях отрывки из российских музыкальных произведений, не так уж и мало.