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1 час назад

Лоза оценил шансы Расторгуева засудить Бейонсе

Елена Прошина

Певец Юрий Лоза уверен, что лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не сможет засудить за плагиат певицу Бейонсе. Такое мнение он высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Лоза оценил шансы Расторгуева засудить Бейонсе
Фото: ТАССТАСС

Ранее русскоязычные пользователи интернета обвинили Бейонсе в плагиате песни группы «Ты неси меня, река». Знакомые ноты они услышали в композиции певицы Be Alive, с которой она выступила на открытии церемонии вручения премии «Оскар». Песня стала саундтреком к картине «Король Ричард» и была номинирована в категории «Лучшая песня к фильму».

Стоит отметить, что Бейонсе выпустила композицию осенью 2021 года и еще тогда фанаты «Любэ» указывали на ее сходство с «Ты неси меня, река».

«Не может такого быть! Не может просто исполнитель песни предъявлять какие-то претензии, поскольку он не является автором», — заявил Лоза, категорически отвергая возможность Расторгуева судиться с Бейонсе за плагиат.

Он пояснил, что певец является лишь исполнителем и никакого отношения к композиции больше не имеет. Лоза напомнил, что стихи к песне написал режиссер Александр Митта, а мелодию — композитор Игорь Матвиенко. Соответственно, по словам музыканта, решение, подавать на Бейонсе в суд или нет, принимать могут только они. При этом Лоза также отметил, что случаев, когда зарубежные артисты используют в своих песнях отрывки из российских музыкальных произведений, не так уж и мало.

Ранее Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ». Он отметил, что не видел клипа, но сама тема «была уже обсосана аж полгода назад».

Шоу-бизнес,Александр Митта,Игорь Матвиенко,Николай Расторгуев,
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