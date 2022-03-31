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42 минуты назад

Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся

Вероника Полынина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала в интервью журналу Maxim о том, какие мужчины ей нравятся.

Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся
Фото: соцсетисоцсети

«Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин», - рассказала Медведева.

Она призналась, что не смогла бы встречаться «с лысым и толстым», хотя и понимает, что говорить это – «ужасная дискриминация».

Медведева также рассказала о своих отношениях с Даней Милохиным. По ее словам, они «не пара и никогда ей не были», но во время участия в «Ледниковом периоде» стали дружить и общаются до сих пор.

Напомним, Евгения Медведева стала героиней обложки апрельского номера мужского журнала Maxim. Участие фигуристки в откровенной фотосессии уже прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки и др.

Шоу-бизнес,Марк Кондратюк,Анастасия Скопцова,Евгения Медведева,Александр Жулин,Татьяна Тарасова,Тина Канделаки,
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