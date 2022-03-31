Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала в интервью журналу Maxim о том, какие мужчины ей нравятся.

«Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин», - рассказала Медведева.

Она призналась, что не смогла бы встречаться «с лысым и толстым», хотя и понимает, что говорить это – «ужасная дискриминация».

Медведева также рассказала о своих отношениях с Даней Милохиным. По ее словам, они «не пара и никогда ей не были», но во время участия в «Ледниковом периоде» стали дружить и общаются до сих пор.