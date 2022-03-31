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17 минут назад

Малышева ответила на слухи о переезде в США

Елена Прошина

Ведущая телешоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева развеяла слухи о переезде в США. В своем Telegram-канале она написала, что находится в Москве.

Малышева ответила на слухи о переезде в США
Фото: ТАССТАСС

В частности, Малышева поделилась с подписчиками радостной новостью — у ее подруги родилась внучка. Готовя подарок малышке, телеведущая отправилась утром 31 марта в «Центральный детский мир» в Москве, откуда сняла и опубликовала видео. Кроме того Малышева рассказала, что 30 марта ходила с подругами на спектакль «Пигмалион» в Театриум на Серпуховке.

Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде ведущей «Жить здорово!» в США до сентября на фоне слухов о закрытии программы. Первый канал выступил с опровержением этого заявления, пояснив, что о закрытии шоу речи не идет, его убрали из эфира из-за переверстки сетки канала на фоне событий на Украине.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,Первый канал,
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