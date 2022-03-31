Малышева ответила на слухи о переезде в США

Ведущая телешоу «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева развеяла слухи о переезде в США. В своем Telegram-канале она написала, что находится в Москве.

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В частности, Малышева поделилась с подписчиками радостной новостью — у ее подруги родилась внучка. Готовя подарок малышке, телеведущая отправилась утром 31 марта в «Центральный детский мир» в Москве, откуда сняла и опубликовала видео. Кроме того Малышева рассказала, что 30 марта ходила с подругами на спектакль «Пигмалион» в Театриум на Серпуховке.