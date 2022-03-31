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27 минут назад

Актриса Анастасия Балякина, попавшая в массовое ДТП в Москве, раскрыла подробности аварии

Газета.RuГазета.Ru

Российская актриса Анастасия Балякина стала участницей массового ДТП в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что чувствует себя нормально, на месте аварии сейчас работают оперативные службы.

Попавшая в массовое ДТП в Москве актриса Балякина раскрыла подробности аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хорошо себя чувствую, столкнулись 4 машины. Чувствую я себя нормально, насколько это возможно. Обычная ситуация: было резкое торможение, следующая машина успела затормозить, потом другая свернула вправо и въехала в переднюю левой стороной, а правой стороной в машину въехала на соседней полосе. А я уже въехала просто прямо. Сотрудники ДПС уже приехали, они решают», — сказала она.

О массовом ДТП с участием Анастасии Балякиной ранее сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, актриса была за рулем Volkswagen Jetta.

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