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18 минут назад

Актриса Анастасия Балякина попала в ДТП

Вероника Полынина

Актриса Анастасия Балякина попала в ДТП в Москве, передает телеграм-канал 112.

Актриса Анастасия Балякина попала в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, стала участницей массового ДТП в Волоколамском тоннеле, там столкнулись пять машин.

Актриса не пострадала. О повреждениях ее автомобиля не сообщается.

На месте аварии работают транспортные службы.

31-летняя Анастасия Балякина известна по сериалам «Восьмидесятые», «Бедные родственники», «Московская борзая», «Дура» и т.д.

29 марта на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 47 автомобилей. Предположительно, авария произошла из-за образовавшейся на дороге гололедицы – некоторые из автомобилистов оказались не готовы к похолоданию и уже успели сменить резину на летнюю.

Шоу-бизнес,Анастасия Балякина,
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