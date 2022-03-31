Актриса Анастасия Балякина попала в ДТП в Москве, передает телеграм-канал 112.
Артистка, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, стала участницей массового ДТП в Волоколамском тоннеле, там столкнулись пять машин.
Актриса не пострадала. О повреждениях ее автомобиля не сообщается.
На месте аварии работают транспортные службы.
31-летняя Анастасия Балякина известна по сериалам «Восьмидесятые», «Бедные родственники», «Московская борзая», «Дура» и т.д.
29 марта на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 47 автомобилей. Предположительно, авария произошла из-за образовавшейся на дороге гололедицы – некоторые из автомобилистов оказались не готовы к похолоданию и уже успели сменить резину на летнюю.