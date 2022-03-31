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1 час назад

Ясмин исполнилось 22: Владимир Кристовский показал этапы взросления старшей дочери

Letidor.ruLetidor.ru

Известный музыкант, солист популярной группы Uma2rman Владимир Кристовский — многодетный отец. Сегодня, 31 марта, день рождения у его старшей дочери. Ясмин появилась на свет в браке артиста с Валерией Римской.

Ясмин исполнилось 22: Владимир Кристовский показал этапы взросления старшей дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант посвятил дорогой имениннице теплое поздравление и опубликовал в личном блоге фото дорогой наследницы. Поклонники отметили, что у Владимира Кристовского выросла очень красивая дочь.

"Друзья, у меня праздник! Ясмин 22 года! Моя первая девочка))) Дочь, очень люблю тебя ️ ️ ️С днём рождения ️ ",
— написал музыкант.

«Поздравляю со старшей , Ясмин - красотка », «Поздравляем Невероятно красивая», «С Праздником! Очень красивая старшая дочка! », «Какая дочка », «С Днём рождения красоточку », «Безумно красивая девушка, папина дочка», — комментируют подписчики.

Напомним, от первого брака у певца подрастают четыре дочери. Валерия Римская подарила ему Ясмин, Станиславу, Мию и Уму.

Родители девочек развелись в 2013 году. Однако знаменитый папа старается как можно чаще видеться с ними. Бывшая жена артиста не препятствует общению дочерей с отцом.

В 2013 году музыкант женился на дизайнере Ольге Пилевской. Она подарила певцу долгожданного сына. 4 ноября 2016 года на свет появился мальчик, которого назвали Федором. А 4 апреля 2020 года в семье произошло пополнение. Ольга Пилевская родила дочь Тею.

Шоу-бизнес,Владимир Кристовский,
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