В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
28 минут назад

Стали известны подробности о болезни Брюса Уиллиса

Lenta.ruLenta.ru

Симптомы болезни Брюса Уиллиса со временем будут ухудшаться, единственное, что могут сделать медики, — замедлить процесс, рассказал «Ленте.ру» невролог Александр Комаров. Он объяснил, что актер страдает от лобно-височной деменции, одним из симптомов которой является афазия. Она не позволяет человеку контролировать движения языка и, соответственно, разговаривать.

Стали известны подробности о болезни Брюса Уиллиса
Фото: ReutersReuters

Американский актер Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила его бывшая жена Деми Мур. Актриса опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, где говорится, что он завершает актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

Без надежды на улучшение

«Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции по типу альцгеймеровской. Один из ее симптомов — нарушение речи за счет апраксии языка, то есть, лишения возможности контролировать его движения. Это синдромокомплекс, развивающийся уже на поздних стадиях болезни. Раньше была информация о том, что актер страдает именно от такой формы деменции, она развивается очень быстро, симптомы нарастают в течение двух-трех лет», — сказал Комаров.

По словам невролога, даже несмотря на то что Уиллису наверняка проводится качественная терапия, деменция — это дегенеративный процесс, восстановление при котором вряд ли возможно.

«Единственное, что могут сделать врачи, — уменьшить скорость регресса и выраженность симптомов. Но вылечиться, восстановиться здесь невозможно, будет только прогрессирование и ухудшение состояния. Процесс можно только замедлить», — предупредил медик.

Он добавил, что афазия сама по себе не всегда оказывается неизлечимой. Когда она является не следствием дегенеративного процесса, а, например, инсульта или травмы, восстановление возможно.

С начала 2022 года в ряде СМИ начали появляться публикации о том, что 67-летний Брюс Уиллис страдает деменцией и планирует завершить карьеру. Одним из первых об этом написал британский таблоид OK! В статье утверждалось, что проблемы со здоровьем начались у артиста два года назад.

Шоу-бизнес,Александр Комаров,Мур Деми,Брюс Уиллис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители