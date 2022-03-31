Похожего на Урганта человека сняли на видео в ресторане Москвы

Человека, похожего на Ивана Урганта, сняли на видео в московском ресторане. Видеозапись опубликовала «Комсомольская правда» — на кадрах видно, как мужчина сидит за одним из столиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео в редакцию предоставил читатель. Сам он не сомневается, что ему удалось запечатлеть в Китайском ресторане на Цветном бульваре именно популярного телеведущего.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон на фоне российской спецоперации на Украине. В их числе оказался и Иван Ургант, который позднее опроверг слухи об эмиграции, объяснив, что отправился в отпуск в Израиль. Также он опроверг и новости о закрытии шоу "Вечерний Ургант" — телеведущий объяснил это изменением сетки вещания на Первом канале и заявил, что шоу снова вернется в эфир.