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17 минут назад

Похожего на Урганта человека сняли на видео в ресторане Москвы

Никита Бородкин

Человека, похожего на Ивана Урганта, сняли на видео в московском ресторане. Видеозапись опубликовала «Комсомольская правда» — на кадрах видно, как мужчина сидит за одним из столиков.

Похожего на Урганта человека сняли на видео в ресторане Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео в редакцию предоставил читатель. Сам он не сомневается, что ему удалось запечатлеть в Китайском ресторане на Цветном бульваре именно популярного телеведущего.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон на фоне российской спецоперации на Украине. В их числе оказался и Иван Ургант, который позднее опроверг слухи об эмиграции, объяснив, что отправился в отпуск в Израиль. Также он опроверг и новости о закрытии шоу "Вечерний Ургант" — телеведущий объяснил это изменением сетки вещания на Первом канале и заявил, что шоу снова вернется в эфир.

Накануне его отец Андрей Ургант заявил, что телеведущий уже вернулся из Израиля и находится в Москве, однако никаких фото и видео подтверждений этому не приводилось.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Андрей Ургант,Первый канал,
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