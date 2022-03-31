Лучшие фильмы Брюса Уиллиса

67-летний артист Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. У одного из самых культовых актеров 90-х диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Об этом сообщает Lenta.ru.

67-летний артист Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. У одного из самых культовых актеров 90-х диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова

Первые слухи о болезни актера стали появляться в СМИ в начале 2022 года. Британский таблоид OK! написал, что проблемы со здоровьем начались у артиста еще два года назад. Также отмечалось, что именно из-за деменции актер решил продать всю недвижимость в Нью-Йорке и проводить больше времени со своей семьей, которая проживает в Лос-Анджелесе. По словам источника издания, его жена модель Эмма Хемминг постаралась сблизить Уиллиса с бывшей женой Мур и их детьми, потому что «знала, что он угасает».