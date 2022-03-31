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48 минут назад

Лучшие фильмы Брюса Уиллиса

Александр Котлеткин

67-летний артист Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. У одного из самых культовых актеров 90-х диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/16 Брюс Уиллис в роли отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек», 1988 год
Фото: globallookpress.com
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2/16 Брюс Уиллис в роли отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек 2», 1990 год
Фото: globallookpress.com
3/16 Брюс Уиллис в роли вора и взломщика Эдди Хокинса по прозвищу «Гудзонский Ястреб», 1991 год
Фото: globallookpress.com
4/16 Брюс Уиллис в роли частного детектива, неудачника и пьяницы Джо Хэлленбека в фильме «Последний бойскаут», 1991 год
Фото: globallookpress.com
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5/16 Брюс Уиллис в роли доктора Эрнеста Менвилла в фильме «Смерть ей к лицу», 1992 год
Фото: globallookpress.com
6/16 Брюс Уиллис в роли боксера Буча Кулиджа в фильме «Криминальное чтиво», 1994 год
Фото: Kino-teatr.ru
7/16 Брюс Уиллис в роли отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек 3: Возмездие», 1995 год
Фото: globallookpress.com
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8/16 Брюс Уиллис в роли заключённого Джеймса Коула в фантастическом кинофильме «12 обезьян», 1996 год
Фото: globallookpress.com
9/16 Брюс Уиллис в роли наемника Джона Смита в фильме «Герой-одиночка» 1996 год
Фото: globallookpress.com
10/16 Брюс Уиллис в роли Корбена Далласа в фантастическом боевике «Пятый эллемент»
Фото: globallookpress.com
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11/16 Брюс Уиллис в роли начальник бригады буровиков-нефтяников Гарри Стэмпера в фильме «Армагеддон», 1998 год
Фото: Kino-teatr.ru
12/16 Брюс Уиллис в роли специалист по детской психологии Малкольма Кроу в фильме «Шестое чувство», 1999 год
Фото: globallookpress.com
13/16 Брюс Уиллис в роли бывшего бандита Джимми «Тюльпан» Тудески в криминальной драме «Девять ярдов», 2000 год
Фото: globallookpress.com
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14/16 Брюс Уиллис в роли агента Том Грир в фантастическом боевике «Суррогаты», 2009 год
Фото: globallookpress.com
15/16 Брюс Уиллис в роли полицейского Джимми Монро в фильме «Двойной КОПец», 2010 год
Фото: globallookpress.com
16/16 67-летний артист Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. У одного из самых культовых актеров 90-х диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова
Фото: globallookpress.com

Первые слухи о болезни актера стали появляться в СМИ в начале 2022 года. Британский таблоид OK! написал, что проблемы со здоровьем начались у артиста еще два года назад. Также отмечалось, что именно из-за деменции актер решил продать всю недвижимость в Нью-Йорке и проводить больше времени со своей семьей, которая проживает в Лос-Анджелесе. По словам источника издания, его жена модель Эмма Хемминг постаралась сблизить Уиллиса с бывшей женой Мур и их детьми, потому что «знала, что он угасает».

Актерская карьера Уиллиса началась в начале 1980-х годов. В течение нескольких лет он играл в малоизвестных театрах и снимался в эпизодах кино. Прорывной для актера стала роль отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек» (1988 год). Именно благодаря этому фильму Уиллис вошел в элиту мирового кино. Среди других известных фильмов с участие артиста — «Пятый элемент», «12 обезьян», «Город грехов», «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «Гудзонский ястреб», «Армагеддон» и «Девять ярдов».

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