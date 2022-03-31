Моргенштерн ответил сбежавшему из России рэперу Face

Юрий Дудь второй раз взял интервью у рэпера Face. Во время беседы артист заявил, что Моргенштерн сотрудничает с известными политологами, чтобы построить карьеру. Кроме того, он нелестно высказался о родной стране. В Телеграм ответ ему записал Алишер.

Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

«Любил Face всегда и не замечал, что он реально тупенький», – пишет Моргенштерн.

Рэпер заявил своему соотечественнику из Уфы, что он видит мир в «черном» и «белом». Это позиция довольно глупого человека.

Моргенштерн уверен, что Face сбежал из России и начал высказываться в сторону родной страны не лучшим образом из-за того, что не может выступать на концертах.

«Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, а когда понимаешь – не дадут выступать, начинаешь поливать всех. Про треки вообще молчу», – заявил Алишер.