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34 минуты назад

Моргенштерн ответил сбежавшему из России рэперу Face

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Юрий Дудь второй раз взял интервью у рэпера Face. Во время беседы артист заявил, что Моргенштерн сотрудничает с известными политологами, чтобы построить карьеру. Кроме того, он нелестно высказался о родной стране. В Телеграм ответ ему записал Алишер.

Моргенштерн ответил сбежавшему из России рэперу Face
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«Любил Face всегда и не замечал, что он реально тупенький», – пишет Моргенштерн.

Рэпер заявил своему соотечественнику из Уфы, что он видит мир в «черном» и «белом». Это позиция довольно глупого человека.

Моргенштерн уверен, что Face сбежал из России и начал высказываться в сторону родной страны не лучшим образом из-за того, что не может выступать на концертах.

«Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, а когда понимаешь – не дадут выступать, начинаешь поливать всех. Про треки вообще молчу», – заявил Алишер.

Ранее Моргенштерн говорил, что боится каждого шороха. «ФедералПресс» писал о депрессии рэпера.

Шоу-бизнес,Юрий Дудь,
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