Деми Мур рассказала о страшном диагнозе Брюса Уиллиса

Деми Мур разоткровенничалась с прессой и сообщила о страшном недуге своего бывшего мужа. У «крепкого орешка» Голливуда Брюса Уиллиса диагностировали страшную болезнь, влияющую на его когнитивные способности.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

В последние несколько лет один из самых крутых актеров голливудского Олимпа Брюс Уиллис стал все реже соглашаться на новые роли. А если и принимал участие в съемках, то его персонажи были второстепенны и до обидного обделены репликами.

Фанаты актера забили тревогу. И, как выяснилось несколько недель назад, опасения поклонников Брюса были не напрасны. Актер и в самом деле нездоров. Ряд интернет-источников написал о деменции, наличие которой объясняет небольшие роли. Уиллису стало крайне трудно учить текст, воспринимать новую информацию и долго работать в кадре. Но от самого артиста подтверждения диагноза так и не было получено.

Зато с журналистами проговорила его бывшая жена Деми Мур. Именно она раскрыла миру правду об ужасном для любого актера диагнозе — афазия.

«Хочу рассказать о том, что наш любимый Брюс испытывает ряд проблем со здоровьем. Недавно ему сообщили, что у него афазия. Эта болезнь влияет на когнитивные способности человека. Брюс завершает карьеру, которая так много для него значила», — цитируют Мур заокеанские таблоиды.