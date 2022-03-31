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44 минуты назад

Деми Мур рассказала о страшном диагнозе Брюса Уиллиса

Eva.ruEva.ru

Деми Мур разоткровенничалась с прессой и сообщила о страшном недуге своего бывшего мужа. У «крепкого орешка» Голливуда Брюса Уиллиса диагностировали страшную болезнь, влияющую на его когнитивные способности.

Деми Мур рассказала о страшном диагнозе Брюса Уиллиса
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В последние несколько лет один из самых крутых актеров голливудского Олимпа Брюс Уиллис стал все реже соглашаться на новые роли. А если и принимал участие в съемках, то его персонажи были второстепенны и до обидного обделены репликами.

Фанаты актера забили тревогу. И, как выяснилось несколько недель назад, опасения поклонников Брюса были не напрасны. Актер и в самом деле нездоров. Ряд интернет-источников написал о деменции, наличие которой объясняет небольшие роли. Уиллису стало крайне трудно учить текст, воспринимать новую информацию и долго работать в кадре. Но от самого артиста подтверждения диагноза так и не было получено.

Зато с журналистами проговорила его бывшая жена Деми Мур. Именно она раскрыла миру правду об ужасном для любого актера диагнозе — афазия.

«Хочу рассказать о том, что наш любимый Брюс испытывает ряд проблем со здоровьем. Недавно ему сообщили, что у него афазия. Эта болезнь влияет на когнитивные способности человека. Брюс завершает карьеру, которая так много для него значила», — цитируют Мур заокеанские таблоиды.

Отметим, что при афазии человек постепенно теряет речь из-за повреждений мозга. Через какое-то время афазия лишает человека возможности писать и читать. Заболевшие подвержены депрессии и страдают нарушениями памяти.

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