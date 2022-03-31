Олег Рой об отношениях с экс-супругой: «Что бы она ни сделала, она - мать моего ребенка»

Постоянный автор рубрики «Личный опыт» сайта Passion.ru, известный писатель, продюсер и общественный деятель в новой публикации затрагивает тему отношений, которые складываются между бывшими супругами после развода. Олег Рой рассуждает, кто такой настоящий отец и как ради благополучия детей строить диалог с их матерью.

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Существуют такие мужчины, которым плевать на своих детей. Безразлично, живет ли где-нибудь малыш или малышка с такими же чертами лица, такой же улыбкой или ямочкой на щеках; неважно, чем увлекается, какой у него характер и каким взрослым он вырастет; не хочется услышать смех или увидеть улыбку своего ребенка… Они существуют в нашем мире, но мне всегда казалось, что термин «отец» к ним неприменим, ведь такие мужчины не являются родителями в полной мере.

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Лично мне дико представить ситуацию, в которой я бы не хотел знать, как и чем живут мои дети, и странно даже вообразить, что мне не хотелось бы их увидеть и с ними поговорить. И здесь совершенно неважно, в разводе я с их матерью или нет, ведь они не перестали быть моими детьми и никогда не перестанут.

Что бы ни сказала и ни сделала женщина, для меня всегда остается важным одно: она мать моего ребенка. Одно это — причина, чтобы сохранить уважительные отношения. О любви к женщине речь может не идти, но о банальном человеческом уважении — да.

Я мог не соглашаться с бывшими женами, но, когда дело касалось наших общих детей, всегда старался прислушаться к их мнению. И считаю, что именно это помогло мне сохранить по-настоящему теплые и семейные отношения с ними.

По моим наблюдениям, многие делают одну и ту же ошибку: они забывают, что их личные конфликты не имеют и не должны иметь отношения к детям. Забывают, что человек, причинивший им душевную боль, — это любимая мама ребенка. Особенно неприятно это выглядит, когда родители и бабушки с дедушками используют детей как «почтальонов» своего недовольства, выдают им или просто в их присутствии все скопившиеся претензии ко второй семье, а после выслушивают от ребенка ответное «послание».

Другой немаловажный аспект: воспитание должно проводиться «единым фронтом». Нельзя разрешать запрещенное вторым родителем и надеяться получить из этого некую симпатию ребенка.

Если папа разрешает сидеть и играть допоздна, а мама — нет; если папа покупает чипсы и сладости, а мама заставляет есть овощи; если папа не против прогула уроков, а мама — ругается, то ребенок или учится подстраиваться и врать, или постоянно «забывается» и пытается вести себя с мамой так же, как с папой.

В результате — очередные споры, взаимные обвинения и лишние травмы для психики ребенка, и без того пострадавшей от развода родителей.

Порой мужчины, которые при разводе оставили детей с матерью, очень удивляются, отчего же им так редко позволяют встречи. Не думают при этом, что их враждебность и нежелание вести диалог с бывшей женой, а то и упрямые (анти)воспитательные шаги «назло» могут быть тому причиной. Они утверждают, что не пойдут на уступки и ультиматумы, будто доказать свою правоту им важнее, чем быть частью жизни собственного ребенка. И тем более они не хотят поставить себя на чужое место, и понятно, что мать, с которой дети находятся большую часть времени, предпочтет уберечь их от противоречивых мнений и воспитывать в одиночку, но без постоянной войны.