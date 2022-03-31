Власти дали артистам гарантии по МРОТ

Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о минимальной оплате труда творческих работников за период, когда они по каким-то причинам не участвуют непосредственно в творческом процессе. Скажем, артисты не выступают на сцене, музыканты не дают концерты и т.п.

"Законопроект направлен на создание социальных гарантий творческим работникам, в том числе артистам, музыкантам, журналистам и другим. Согласно Трудовому кодексу, если творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, цирков и тому подобных организаций не участвуют в течение какого-либо времени в создании или исполнении произведений, указанное время не является простоем. Период, когда творческий работник, находящийся в штате, но по каким-либо причинам не занимающийся творческим трудом, может оплачиваться в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Он также напомнил, что законом не предусматриваются какие-то минимальные стандарты оплаты, к тому же норма не сформулирована жестко и потому на практике часто трактуется как право, а не обязанность администрации выплачивать в таких случаях зарплату творческому работнику. Нередко творческим работникам занижают выплаты за период, когда они не заняты в спектаклях или репетициях.

"Особенно остро проблема проявилась во время пандемии, когда развлекательные мероприятия или были прекращены, или проводились с ограничениями. В результате некоторые работники творческих профессий оставались без зарплаты. Или - людям выплачивали сокращенную зарплату", - добавил глава Правления АЮР.

Между тем, как указал Конституционный суд России, в совокупности нормы Трудового кодекса не предполагают произвольного снижения размера оплаты труда творческих работников за время, в течение которого они не участвуют в создании или исполнении произведений. Иное понимание вступало бы в противоречие с конституционными нормами. Согласно постановлению Конституционного суда, оплата времени, в течение которого творческие работники не участвуют в исполнении произведений или не выступают, должна производиться на основе объективных, заранее установленных критериев.