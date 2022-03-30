В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Уехавшую из России Чулпан Хаматову уличили во лжи

Вероника Полынина

Журналистка Алена Жигалова уличила во лжи уехавшую из России актрису и учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.

Уехавшую из России Чулпан Хаматову уличили во лжи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью Екатерине Гордеевой Хаматова рассказала, что без работы денег в Латвии ей должно хватить на два-три месяца.

В спецвыпуске Youtube-канала «Алена, блин!» Жигалова сообщила, что жаловавшаяся на ограниченный бюджет Хаматова поселилась в элитном поселке под Ригой – аналоге подмосковной Рублевке.

«Чулпан Хаматова заявила, что денег у нее хватит только на ближайшие два месяца, а дальше она чуть ли не с милостыней пойдет по миру. В это же время латвийские блогеры нашли место, куда переехала актриса. Как оказалось, сейчас она обитает в местной «латвийской Рублевке». Это такое место недалеко от Риги, где цены на недвижимость и землю начинаются от 300–500 тысяч евро. Неплохое такое место, чтобы проживать с запасом денег, которых хватит на два месяца», - заявила Жигалова.

30 марта театр «Современник» сообщил, что Хаматова уволилась из театра. На днях стало известно, что актрисе предложили работу в одном из рижских театров.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители