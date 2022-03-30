Уехавшую из России Чулпан Хаматову уличили во лжи

Журналистка Алена Жигалова уличила во лжи уехавшую из России актрису и учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.
В интервью Екатерине Гордеевой Хаматова рассказала, что без работы денег в Латвии ей должно хватить на два-три месяца.
В спецвыпуске Youtube-канала «Алена, блин!» Жигалова сообщила, что жаловавшаяся на ограниченный бюджет Хаматова поселилась в элитном поселке под Ригой – аналоге подмосковной Рублевке.
«Чулпан Хаматова заявила, что денег у нее хватит только на ближайшие два месяца, а дальше она чуть ли не с милостыней пойдет по миру. В это же время латвийские блогеры нашли место, куда переехала актриса. Как оказалось, сейчас она обитает в местной «латвийской Рублевке». Это такое место недалеко от Риги, где цены на недвижимость и землю начинаются от 300–500 тысяч евро. Неплохое такое место, чтобы проживать с запасом денег, которых хватит на два месяца», - заявила Жигалова.
30 марта театр «Современник» сообщил, что Хаматова уволилась из театра. На днях стало известно, что актрисе предложили работу в одном из рижских театров.