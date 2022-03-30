Уехавшую из России Чулпан Хаматову уличили во лжи

«Чулпан Хаматова заявила, что денег у нее хватит только на ближайшие два месяца, а дальше она чуть ли не с милостыней пойдет по миру. В это же время латвийские блогеры нашли место, куда переехала актриса. Как оказалось, сейчас она обитает в местной «латвийской Рублевке». Это такое место недалеко от Риги, где цены на недвижимость и землю начинаются от 300–500 тысяч евро. Неплохое такое место, чтобы проживать с запасом денег, которых хватит на два месяца», - заявила Жигалова.