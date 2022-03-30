Елена Малышева покинула Россию

Телеведущая Елена Малышева улетела в США, выяснило издание Super.
Ранее телеграм-канал Baza написал, что 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.
На Первом канале информацию о закрытии «Жить здорово» опровергли.
«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе телеканала.
Ведущая программы Елена Малышева, по информации Super, сейчас находится в США, где живут ее внуки. Источники на Первом канале рассказали, что Малышева собирается оставаться в Америке до сентября.