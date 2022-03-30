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1 час назад

Елена Малышева покинула Россию

Вероника Полынина

Телеведущая Елена Малышева улетела в США, выяснило издание Super.

Елена Малышева покинула Россию
Фото: ТАССТАСС

Ранее телеграм-канал Baza написал, что 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.

На Первом канале информацию о закрытии «Жить здорово» опровергли.

«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе телеканала.

Ведущая программы Елена Малышева, по информации Super, сейчас находится в США, где живут ее внуки. Источники на Первом канале рассказали, что Малышева собирается оставаться в Америке до сентября.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,Первый канал,
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