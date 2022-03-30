Елена Малышева покинула Россию

Ранее телеграм-канал Baza написал, что 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.