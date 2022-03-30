Дочь Орбакайте отмечает день рождения

Дочь Кристины Орбакайте 30 марта отмечает день рождения. Клавдии исполняется 10 лет. В связи с этим ее звездная мама написала теплые слова, посвященные ребенку, в личном блоге.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Певица красиво поздравила дочь Клавдию с 10-летием в своем Telegram-канале. Кристина Орбакайте разместила короткий видеоролик с фотографиями девочки и подписала:

«Нашей Клавочке сегодня исполняется десять лет! Спасибо, что выбрала нас своими родителями».

На снимках можно увидеть дочь артистки в младенчестве и уже подросшую, а также на руках у знаменитой бабушки, в обнимку с мамой, в школе и на сцене.

telegram

Напомним, что отцом Клавдии является Михаил Земцов. Именно за него Кристина Орбакайте впервые в жизни вышла замуж в 2005 году. Помимо дочери, у наследницы Примадонны есть два взрослых сына Никита Пресняков и Дени Байсаров.