Актер-трансгендер повторит смену пола в сериале Netflix

Речь идет о Ване Харгривз, одной из усыновленных детей профессора в сериале. Ее исполняет Эллиот Пейдж, известный до смены пола в 2020-м как актриса. Именно он рассказал в соцсетях об этой подробности, уточнив, что Ваня сменит не только пол, но и имя: персонажа будут звать Виктор Харгривз.