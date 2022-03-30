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1 час назад

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж повторит смену пола в сериале Netflix

Vse42.ruVse42.ru

Персонаж сериала Netflix в исполнении канадского актера Эллиота Пейджа (Эллен Пейдж) сменит свой пол. Аналогичным образом знаменитость поступила в реальной жизни.

Актер-трансгендер повторит смену пола в сериале Netflix
Фото: pexels.compexels.com

Премьера третьего сезона "Академии Амбрелла" стартует на Netflix 22 июня 2022 года. Стало известно, что один из персонажей там совершит трансгендерный переход.

Речь идет о Ване Харгривз, одной из усыновленных детей профессора в сериале. Ее исполняет Эллиот Пейдж, известный до смены пола в 2020-м как актриса. Именно он рассказал в соцсетях об этой подробности, уточнив, что Ваня сменит не только пол, но и имя: персонажа будут звать Виктор Харгривз.

Напомним, что Эллен Пейдж сменила пол и имя на Эллиота Пейджа. В следующем году актер планирует выпустить автобиографию. Звезда фильмов "Начала", "Джуно" и игры Beyond: Two Souls сообщила, что расскажет поклонникам самые главные и сокровенные подробности своей жизни.

Шоу-бизнес,Эллен Пейдж,Netflix,
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