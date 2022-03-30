Как Канделаки лишает Урганта работы

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир уже чуть более месяца. Пока зрители гадают, вернется ли оскандалившийся Иван Ургант на федеральный канал, конкуренты не дремлют. И главная среди них - Тина Канделаки.
Резкое высказывание Ивана Урганта в микроблоге в «Инстаграме*» 24 февраля, кажется, стоило ему работы. В связи с началом спецоперации на Украине Первый канал перешел в информационный режим вещания и убрал из сетки все развлекательные шоу. Однако если «Модный приговор», «Давай поженимся» и "Мужское/женское« к зрителям точно вернутся, то судьба »Вечернего Урганта" еще остается неизвестной.
Пока Ургант, который якобы несколько дней назад вернулся в страну и собирает всех коллег по видеосвязи, ища пути решения проблемы, Тина Канделаки не теряет времени даром. Недавно журналистка стала главой телеканала ТНТ и, по слухам, активно поддержала идею Гарика Мартиросяна создать свое вечернее шоу, которое фанаты уже окрестили «убийцей Урганта». Планируется, что новая программа выйдет в эфир телеканала уже в сентябре.
Как пишет Telegram-канал «Курятник», ссылаясь на информацию от инсайдера, Тинатин Гивиевна якобы уже начала переманивать к себе особенно ценных сотрудников шоу «Вечерний Ургант», которые пока сидят без работы. Она пообещала авторам повышение гонораров от 20% до 50% от действующей ставки «Первого».
«Атакует» Канделаки и генерального спонсора «Вечернего Урганта» - Альфа-Банк. Представителям банка новоиспеченная глава ТНТ предлагает интеграцию на более выгодных условиях. Наверняка Тинатин Гивиевна понимает, что от ухода такого крупного спонсора пострадает не только Первый канал, но и лично ее коллега Иван Ургант. Ведущий с 2020 года является лицом банка, однако если компания согласится на сделку с Канделаки, Ургант больше не сможет сниматься в рекламных роликах Альфа-Банка и участвовать в маркетинговых компаниях.