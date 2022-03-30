Как Канделаки лишает Урганта работы

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир уже чуть более месяца. Пока зрители гадают, вернется ли оскандалившийся Иван Ургант на федеральный канал, конкуренты не дремлют. И главная среди них - Тина Канделаки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Резкое высказывание Ивана Урганта в микроблоге в «Инстаграме*» 24 февраля, кажется, стоило ему работы. В связи с началом спецоперации на Украине Первый канал перешел в информационный режим вещания и убрал из сетки все развлекательные шоу. Однако если «Модный приговор», «Давай поженимся» и "Мужское/женское« к зрителям точно вернутся, то судьба »Вечернего Урганта" еще остается неизвестной.

Пока Ургант, который якобы несколько дней назад вернулся в страну и собирает всех коллег по видеосвязи, ища пути решения проблемы, Тина Канделаки не теряет времени даром. Недавно журналистка стала главой телеканала ТНТ и, по слухам, активно поддержала идею Гарика Мартиросяна создать свое вечернее шоу, которое фанаты уже окрестили «убийцей Урганта». Планируется, что новая программа выйдет в эфир телеканала уже в сентябре.

Как пишет Telegram-канал «Курятник», ссылаясь на информацию от инсайдера, Тинатин Гивиевна якобы уже начала переманивать к себе особенно ценных сотрудников шоу «Вечерний Ургант», которые пока сидят без работы. Она пообещала авторам повышение гонораров от 20% до 50% от действующей ставки «Первого».