Отец Жасмин оставил дочери в наследство многомиллионный долг

В прошлом году отец Жасмин умер от осложнений после коронавируса. Для певицы это событие стало тяжелым ударом, она долгое время приходила в себя после трагедии. Как только она смогла оправиться от потери, ее ждал новый удар.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Недавно исполнительница получила повестку в суд. выяснилось, что отец Жасмин был залогодателем в крупном займе. Теперь банк требует 300 миллионов рублей не у самого заемщика, который отказывается платить, а у наследников того, кто предоставлял ценности в залог: Жасмин и ее брата Анатолия.

«Сумма иска составляет 300 миллионов рублей. Между банком и заемщиком был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств, также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер (отец Жасмин). Требование истца, которым выступает Нефтепромбанк, обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее умершему, путем реализации на публичных торгах. Ответчиками выступают дети покойного», — рассказали Starhit в пресс-службе Мещанского районного суда