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1 час назад

Лорак рассказала о долгах из-за бывшего мужа-турка

Елена Прошина

Певица Ани Лорак, стремясь помочь своему бывшему мужу-турку Мурату Налчаджиоглу осуществить мечту о собственном ресторане, взяла в банке кредит на огромную сумму денег. Поступок исполнительницы ее избранник не оценил. Об этом Лорак рассказала в студии программы «Судьба человека», передает Teleprogramma.pro.

Лорак рассказала о долгах из-за бывшего мужа-турка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — поделилась певица.

Однако позже выяснилось, что щедрость и жертвенность возлюбленной мужчина не оценил. Налчаджиоглу заметили в одном из ночных заведений в объятиях модели Яны Беляевой.

Простить данный поступок Лорак мужу не смогла и подала на развод.

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