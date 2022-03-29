Лорак рассказала о долгах из-за бывшего мужа-турка

Певица Ани Лорак, стремясь помочь своему бывшему мужу-турку Мурату Налчаджиоглу осуществить мечту о собственном ресторане, взяла в банке кредит на огромную сумму денег. Поступок исполнительницы ее избранник не оценил. Об этом Лорак рассказала в студии программы «Судьба человека», передает Teleprogramma.pro.
«Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — поделилась певица.
Однако позже выяснилось, что щедрость и жертвенность возлюбленной мужчина не оценил. Налчаджиоглу заметили в одном из ночных заведений в объятиях модели Яны Беляевой.
Простить данный поступок Лорак мужу не смогла и подала на развод.