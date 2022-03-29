Кирилл Серебренников — биография, фильмы, судимость режиссера

Известный российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников важная фигура в России и мире. Его постановки знают и любят не только российские зрители, часто его приглашали ставить спектакли в разные страны. В материале «Рамблера» — биография, знаковые работы и подробности громкого дела, вызвавшего большой резонанс в стране и за ее пределами.

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С чего все начиналось

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Кирилл Серебреников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону. Его отец — уважаемый врач-уролог, мать — учительница русского языка и литературы. Кирилл хорошо учился и окончил школу с золотой медалью. Кстати, свой первый спектакль он поставил еще в школе. Но все же поступать решил на факультет физики Ростовского государственного университета. И вот там он всерьез увлекся режиссурой, сначала это были постановки в любительской студии «69».

На профессиональной сцене Кирилл Серебренников начал ставить с 1990 года. За семь лет он успел поставить десять спектаклей во всех театрах Ростова-на-Дону — театре «Ангажемент», Академическом театре драмы имени М. Горького, Академическом театре юного зрителя. Неизменно его работы признавались лучшими, получали высокие оценки критиков и занимали призовые места на российских фестивалях.

Кирилл Серебренников успевал работать не только в театре, но и на телевидении. Он снимал видеоклипы, документальные фильмы, рекламные ролики, а также ставил телеспектакли. А с 1998 года Кирилл Серебренников всерьез увлекся кинематографом.

Переезд в Москву

В Москву его пригласила актриса Алла Демидова на съемки проекта «Темные аллеи» по рассказам Бунина для телеканала ТВЦ. Также в разное время он вел передачи «Другое кино» на ТВ-3 и «Детали» на СТС. Кирилл Серебренников становится одним из учредителей и арт-директоров фестиваля современного искусства «Территория», а в 2008 году набирает экспериментальный актерско-режиссерский курс в Школе-студии при Московском Художественном театре (МХАТ). Выпускники курса в 2012 году станут участниками проекта «Седьмая студия», которая позже станет одним из резидентов «Гоголь-центра». «Седьмая студия» станет базой для реализации проекта «Платформа», идею которого предложил Кирилл Серебренников на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году. Цель проекта была в том, чтобы популяризовать современное искусство и поддерживать молодых, но известных культурных деятелей. За все время существования «Платформы» с 2011 по 2014 год было проведено 340 мероприятий.

Кроме театра и кино, Кирилла Серебренникова увлекали и вдохновляли путешествия. В интервью «Российской газете» он вспоминал, как однажды «сел в самолет и из Франции, из Ниццы, перелетел в Улан-Батор, а дальше нас с другом выкинули в пустыню Гоби, и мы неделю кочевали, в юртах жили. И более счастливым я никогда не был. Я понял, что такое пустота, что такое 16 уровней пустоты, и что такое вообще вечность».

Высокое назначение

Для многих это назначение стало полной неожиданностью. В 2012 году Кирилл Серебренников занял должность художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя по прямому назначению руководителя Департамента культуры города Москвы, который тогда возглавлял Сергей Капков. Актеров театра возмутил тот факт, что новый худрук был назначен в обход традиционного конкурса на замещение вакантных должностей.

Большие перемены

Свою деятельность в новой должности Кирилл Серебренников начал с больших перемен, сотрудники театра их встретили с большим скепсисом. Многие говорили о том, что их вызывали в кабинет по одному и предлагали писать заявление об увольнении по собственному желанию. Актеры писали письма и обращения, собирали подписи, они призывали к тому, чтобы остановить Серебренникова, действия которого, по их мнению, ведут к уничтожению традиционного репертуарного театра. Кроме того, они указывали на незаконность его назначения, поскольку у него не было специального театрального образования. Как бы там ни было, но варианта оставить театр в том виде, какой он есть, не было. В октябре 2012 года все спектакли были сняты, а здание закрыто на ремонт.

В феврале 2013 на месте старого театра появился «Гоголь-центр» — современное театральное пространство, в котором сегодня гармонично уживаются четыре театральный труппы-резиденты, в том числе и труппа Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Кроме спектаклей в «Гоголь-центре» проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки. Также здесь работают книжный магазин «Гоголь books» и кафе «N».

Громкое судебное дело Серебренникова

Деятельность проекта «Платформа» финансировалась Министерством культуры. Со стороны Минкульта работу курировала Ксения Апфельбаум. Утром 23 мая Следственный комитет России провел у Кирилла Серебренникова обыск. Также сотрудники СКР приходили и в «Гоголь-центр». Режиссеру театра и кино заподозрили в хищении государственных средств. Речь шла об исчезновении 200 миллионов рублей. Сначала Кирилл Серебренников проходил по делу как свидетель. Но позже ему, а также Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Ксении Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере — прокуратура заявила об ущербе 128,9 миллиона рублей.

Разбирательства шли довольно долго. Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест, но позже мера пресечения была замена подпиской о невыезде. Показания против Серебренникова дала Нина Масляева, работавшая в его организации бухгалтером. Во время разбирательств, она также находилась под арестом.

В июне 2020 года суд вынес обвинительный приговор. Кирилл Серебренников и Юрий Итин были приговорены к трем годам лишения свободы условно, Алексей Малобородский — к двум годам также условно, а Ксения Апфельбаум была признана виновной лишь в халатности. Ей назначали штраф, который можно было не выплачивать за истечением срока давности.

В ноябре 2021 года стало известно, что режиссер театра и кино Кирилл Серебренников возместил ущерб в 128,9 миллиона рублей и выплатил штраф 800 тысяч рублей, назначенный ему по приговору вместе с условным сроком.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Кирилл Серебренников, приговоренный к трем годам лишения свободы условно, отбыл половину наказания и выплатил штраф 800 тысяч рублей. Суд также принял во внимание тот факт, что режиссер за все время не допустил никаких нарушений, и снял судимость.

Профессиональное признание

Пока шли разбирательства, Кирилл Серебренников успел выпустить фильм «Лето» о Викторе Цое. Картина стала лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника» и выиграла в четырех — «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа звукорежиссера» и «Открытие года». Также фильм включили в программу Каннского кинофестиваля, где был отмечен наградой за лучший саундтрек.

Кроме того, режиссеру присудили три «Золотые маски» за постановки — «Чаадский», «Маленькие трагедии» и балет «Нуреев». Кстати, этот балет также получил награду международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс». Ассоциация театральных критиков признала Кирилла Серебренникова человеком года, также он стал лауреатом премии «Европа — театру».

Знаковые работы в кино