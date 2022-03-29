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45 минут назад

Кремлевский дворец отсудил у компании Лепса два миллиона рублей

Елена Прошина

Арбитражный суд Москвы по иску Кремлевского дворца взыскал с «Продюсерского центра Григория Лепса» почти два миллиона рублей неустойки за перенесенный концерт композитора и певца Юрия Антонова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение инстанции.

Кремлевский дворец отсудил у компании Лепса два миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Кремлевский дворец и компания Лепса заключили договор на проведение юбилейного вечера Антонова. Концерт планировалось провести 5 декабря 2020 года. За это, согласно условиям договора, продюсерский центр обязался заплатить дворцу аванс на два миллиона, а в случае переноса или отмены шоу — такую же неустойку.

В результате первоначальный платеж компания Лепса не перечислила и концерт не состоялся. В декабре 2020 года его перенесли на май 2021, а затем и вовсе сменили место проведения на «Крокус Сити Холл». Сразу после этого в декабре 2021 года представители Кремлевского дворца обратились в суд с иском о взыскании предусмотренных договором штрафных санкций.

Сторона защиты объясняла переносы коронавирусными ограничениями, а также акцентировала внимание на том, что учреждение не понесло никаких убытков из-за отмены концерта.

Однако суд в итоге встал на сторону дворца, представители которого пояснили, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, а имели ограничения по количеству зрителей — до 50% от вместимости зала. Также судья указал, что истец при взыскании договорной неустойки не обязан доказывать наличие у себя убытков.

По итогам заседания Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с центра Лепса в пользу Кремлевского дворца 1 миллион 950 тысяч рублей плюс судебные расходы в размере 32,5 тысяч.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,Завод Лепсе,
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