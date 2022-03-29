Билан рассказал о восстановлении после операции

Певец Дима Билан поделился с подписчиками в Telegram процессом восстановления после перенесенной операции. Исполнитель отметил, что уже готовится к работе.
Билан не раскрыл названия своей болезни, которая обострилась на фоне дважды перенесенного коронавируса, но заверил подписчиков, что уже идет на поправку.
«Друзья мои! Все вижу и слышу. Все под контролем. Я в порядке и восстанавливаюсь. Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления. Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе», — написал певец.
Также Билан напомнил подписчикам о планируемом в мае большом туре по России. Судя по всему, к этому моменту певец уже полностью поправится и полноценно вернется на сцену. Деталями тура певец пообещал поделиться в ближайшее время.