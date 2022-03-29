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1 час назад

Билан рассказал о восстановлении после операции

Елена Прошина

Певец Дима Билан поделился с подписчиками в Telegram процессом восстановления после перенесенной операции. Исполнитель отметил, что уже готовится к работе.

Билан рассказал о восстановлении после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Билан не раскрыл названия своей болезни, которая обострилась на фоне дважды перенесенного коронавируса, но заверил подписчиков, что уже идет на поправку.

«Друзья мои! Все вижу и слышу. Все под контролем. Я в порядке и восстанавливаюсь. Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления. Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе», — написал певец.

Также Билан напомнил подписчикам о планируемом в мае большом туре по России. Судя по всему, к этому моменту певец уже полностью поправится и полноценно вернется на сцену. Деталями тура певец пообещал поделиться в ближайшее время.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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