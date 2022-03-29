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1 час назад

Вдова Танича об отношениях с Пугачевой: «Дружить с ней — значит подчиниться ей»

WomanHit.ruWomanHit.ruиещё 2

Лидия Козлова считает, что у Аллы жесткий характер.

Вдова Танича об отношениях с Пугачевой: «Дружить с ней — значит подчиниться ей»
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Вдова поэта Михаила Танича — поэтесса Лидия Козлова, впервые увидела певицу Аллу Пугачеву в 1960-е годы, когда артистка пришла к ее мужу на кастинг. Позже Козлова стала писать тексты для песен Примадонны. Женщины продолжали творческое сотрудничество, однако Лидия никогда не хотела дружить с Пугачевой. По словам вдовы Танича, певица имеет жесткий характер, и она всегда хотела занимать лидерские позиции.

«Я не слишком общительный человек, ни к кому не лезу ни с разговорами, ни с какими-то предложениями. С Аллой вообще никогда не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — отметила Козлова порталу «7 дней».

Михаил Танич умер в 2008 году. Лидия призналась, что каждый день вспоминает о супруге.

«Знаете, муж мне часто снится. Позавчера, например, я видела сон, что мы на нашей старой летней даче в Латвии, скоро придут гости, мы их с Мишей очень ждем», — рассказала поэтесса.

Шоу-бизнес,Михаил Танич,Алла Пугачева,
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