Лидия Козлова считает, что у Аллы жесткий характер.
Вдова поэта Михаила Танича — поэтесса Лидия Козлова, впервые увидела певицу Аллу Пугачеву в 1960-е годы, когда артистка пришла к ее мужу на кастинг. Позже Козлова стала писать тексты для песен Примадонны. Женщины продолжали творческое сотрудничество, однако Лидия никогда не хотела дружить с Пугачевой. По словам вдовы Танича, певица имеет жесткий характер, и она всегда хотела занимать лидерские позиции.
«Я не слишком общительный человек, ни к кому не лезу ни с разговорами, ни с какими-то предложениями. С Аллой вообще никогда не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — отметила Козлова порталу «7 дней».
Михаил Танич умер в 2008 году. Лидия призналась, что каждый день вспоминает о супруге.
«Знаете, муж мне часто снится. Позавчера, например, я видела сон, что мы на нашей старой летней даче в Латвии, скоро придут гости, мы их с Мишей очень ждем», — рассказала поэтесса.