«Я не слишком общительный человек, ни к кому не лезу ни с разговорами, ни с какими-то предложениями. С Аллой вообще никогда не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — отметила Козлова порталу «7 дней».