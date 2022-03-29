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1 час назад

Рудковская в шоке от поступка Тутберидзе

Стало известно, что тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая ряд олимпийских чемпионок по фигурному катанию, почистила свою соцсеть. Она решила удалить фотографии с российским флагом и президентом Владимиром Путиным. Этот факт заметила тренер Елена Родина. Она была удивлена поступком Тутберидзе.

Рудковская в шоке от поступка Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На эту новость отреагировала Яна Рудковская. В своем Телеграм-канале она отметила, что буквально не верит своим глазам. Рудковская дала понять, что она разочарована в Тутберидзе. Сама Яна - поклонница фигурного катания и патриотка России. С Тутберидзе у ее семьи скорее плохие отношения. Они все время не могут поделить фигуристок. Говорят, что те, кто переходит в академию Евгения Плющенко, теряют шансы попасть на Олимпиаду и достойно там выступить. Звездным тренером называют Тутберидзе.

Этери Тутберидзе не комментировала ситуацию с удалением контента. Она предпочитает не разговаривать на политические темы. Вероятно, тренер столкнулась с негативом в свой адрес. Чтобы не читать негативные комментарии, все провокационные посты были скрыты. В наше время это нормальная практика, хотя поступок Тутберидзе сложно назвать патриотичным. У нее скорее всего получится как у бренда Uniqlo, который не хотел ни с кем ссориться.

Руководитель бренда уверял, что он не покинет территорию России. Россиянам, по его словам, тоже нужна качественная одежда. Это привлекло внимание к Uniqlo, стало причиной уважения к его руководству. Позже под давлением украинских активистов бренд сдался и ушел из России. Теперь Uniqlo ненавидят украинцы, так как бренд не покинул россиян вместе со всеми остальными брендами. А еще Uniqlo теперь не нравится россиянам, так как тем показалось, что их обманули.

Шоу-бизнес,Этери Тутберидзе,Елена Родина,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Владимир Путин,
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