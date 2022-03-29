Рудковская в шоке от поступка Тутберидзе

Стало известно, что тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая ряд олимпийских чемпионок по фигурному катанию, почистила свою соцсеть. Она решила удалить фотографии с российским флагом и президентом Владимиром Путиным. Этот факт заметила тренер Елена Родина. Она была удивлена поступком Тутберидзе.

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На эту новость отреагировала Яна Рудковская. В своем Телеграм-канале она отметила, что буквально не верит своим глазам. Рудковская дала понять, что она разочарована в Тутберидзе. Сама Яна - поклонница фигурного катания и патриотка России. С Тутберидзе у ее семьи скорее плохие отношения. Они все время не могут поделить фигуристок. Говорят, что те, кто переходит в академию Евгения Плющенко, теряют шансы попасть на Олимпиаду и достойно там выступить. Звездным тренером называют Тутберидзе.

Этери Тутберидзе не комментировала ситуацию с удалением контента. Она предпочитает не разговаривать на политические темы. Вероятно, тренер столкнулась с негативом в свой адрес. Чтобы не читать негативные комментарии, все провокационные посты были скрыты. В наше время это нормальная практика, хотя поступок Тутберидзе сложно назвать патриотичным. У нее скорее всего получится как у бренда Uniqlo, который не хотел ни с кем ссориться.