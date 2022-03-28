Правду о начале карьеры Примадонны рассказала вдова Михаила Танича

За помощью к Алле Пугачевой по сей день обращаются и начинающие артисты, и уже знаменитые исполнители.

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Она помогла многим талантливым новичкам добиться успеха, а в ней самой звезду эстрады практически случайно разглядел Михаил Танич.

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Правду о начале карьеры будущей Примадонны решила рассказать вдова легендарного поэта-песенника Михаила Танича Лидия Козлова.

В новом интервью она рассказала, что на заре своей творческой деятельности Алла Пугачева брала всех исключительно манерой исполнения - дерзкой, «дворовой». Выглядела она при этом довольно нелепо и вызывающе.

Впервые Танич увидел Пугачеву, когда отбирал начинающих артисток, которые должны были отправиться на гастроли вместе с популярными тогда сатириками Лившицем и Левенбуком. Для того, чтобы «разбавить» программу юмористов, была написана легкая песня «Робот», а вот достойную исполнительницу еще не нашли. По словам Козловой, на пробы пришли две девушки.

"Приезжаем, помню, в репетиционный зал, а там нас ждут две какие-то угловатые девчонки, странно одетые. На одну нельзя было не обратить внимания - рыжая, волосы во все стороны торчат, в платье с черным фартуком, в красных и, если не ошибаюсь, лаковых сапогах!" - вспоминала вдова Танича.

Первой выступала талантливая Елена Камбурова, которая блестяще исполнила драматическую песню, но «жюри» зацепить не смогла. А потом на сцену вышла вторая - та самая, дерзкая, рыжеволосая и стала "очень заразительно, несколько по-дворовому петь". Все присутствующие единогласно решили, что именно ее, некую Аллу Пугачеву, и надо взять.

Гастроли длились около двух месяцев, и за это время Танич понял, что из девчонки в красных сапогах определенно выйдет толк. И, как видно, не ошибся. Пугачева стала вхожа в семью, песня «Айсберг», написанная Лидией Козловой вместе с Игорем Николаевым, принесла Примадонне славу, но с семьей мэтра звезда так и не подружилась.