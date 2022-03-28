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1 час назад

Клуб бывших: Шаляпин вышел в свет с двумя экс-возлюбленными

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Прохору Шаляпину удалось сохранить дружеские отношения с бывшими возлюбленными. Артист удивил поклонников новым выходом в свет. На публике певец появился в компании Ларисы Копенкиной и Анны Калашниковой.

Шаляпин вышел в свет сразу c двумя "бывшими"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санта-Барбара снова вместе! Не сговариваясь, пришли в одной цветовой гамме. Видимо, это семейное», — цитирует Калашникову Teleprogramma.pro.

Напомним, что в браке с Ларисой Копенкиной Шаляпин прожил два года. В 2013 году пара поженилась, однако мама артиста была против свадьбы. К 2015 году брак распался. С Анной Калашниковой певец был в недолгих отношениях, которые запомнились скандалом. Еще в отношениях с Копенкиной Шаляпин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» официально заявил, что у них с 30-летней певицей и моделью Анной Калашниковой ожидается ребенок, однако после рождения малыша были объявлены результаты ДНК-теста, показавшие, что родившийся у пары в марте 2015 года сын Даниил не является биологическим сыном Шаляпина.

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Ранее в Сети обсуждали, что Прохор Шаляпин вернулся к богатой 77-летней любовнице-поэтессе.

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Шоу-бизнес,Лариса Копенкина,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,
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