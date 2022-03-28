Шаляпин вышел в свет сразу c двумя "бывшими"

Напомним, что в браке с Ларисой Копенкиной Шаляпин прожил два года. В 2013 году пара поженилась, однако мама артиста была против свадьбы. К 2015 году брак распался. С Анной Калашниковой певец был в недолгих отношениях, которые запомнились скандалом. Еще в отношениях с Копенкиной Шаляпин в эфире ток-шоу «Пусть говорят» официально заявил, что у них с 30-летней певицей и моделью Анной Калашниковой ожидается ребенок, однако после рождения малыша были объявлены результаты ДНК-теста, показавшие, что родившийся у пары в марте 2015 года сын Даниил не является биологическим сыном Шаляпина.