Кинокритик прокомментировал результаты премии «Оскар»

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Оскар».

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Он отметил, что главным событием премии стала драка между Уиллом Смитом и Крисом Роком.

— Такого скандала во время «Оскара» не было. И не было в истории «Оскара» выключения звука во время скандала. И не было никогда физического насилия, — отметил он в комментарии Life.ru.

Говоря о результатах премии, Шнейдеров отметил: возможно, правильно, что картина «Власть пса» не получила статуэтку. Он добавил, что фильм не сравнится с тем же «Пианино» 1993 года Джейн Кэмпион — режиссера обеих картин. В числе прочего эксперт выразил негодование по поводу того, что российский номинант Антон Дьяков не смог полететь в США, так как ему не выдали визу.

Потасовка между Уиллом Смитом и Крисом Роком произошла после шутки последнего об «очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

Известно, что жена Уилла Смита страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, которое приводит к выпадению волос, передает ФАН.