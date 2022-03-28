В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Кинокритик прокомментировал результаты премии «Оскар»

RT на русскомRT на русскомиещё 1

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Оскар».

Кинокритик прокомментировал результаты премии «Оскар»
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он отметил, что главным событием премии стала драка между Уиллом Смитом и Крисом Роком.

— Такого скандала во время «Оскара» не было. И не было в истории «Оскара» выключения звука во время скандала. И не было никогда физического насилия, — отметил он в комментарии Life.ru.

Говоря о результатах премии, Шнейдеров отметил: возможно, правильно, что картина «Власть пса» не получила статуэтку. Он добавил, что фильм не сравнится с тем же «Пианино» 1993 года Джейн Кэмпион — режиссера обеих картин. В числе прочего эксперт выразил негодование по поводу того, что российский номинант Антон Дьяков не смог полететь в США, так как ему не выдали визу.

Потасовка между Уиллом Смитом и Крисом Роком произошла после шутки последнего об «очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

Известно, что жена Уилла Смита страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, которое приводит к выпадению волос, передает ФАН.

До этого сообщалось, что кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Шоу-бизнес,Джейн Кэмпион,Антон Дьяков,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители