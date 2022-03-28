Звезда "Джуно" впервые вышел в свет после смены пола

35-летний актер оказался в числе звездных репрезенторов 94-й церемонии премии «Оскар».

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Актер появился на красной дорожке главной кинопремии мира в стильном смокинге от Gucci, который дополнил молочной рубашкой и бабочкой, подобранной в тон. Эллиот оказался в числе репрезентеров награды в категории «Лучший оригинальный сценарий», в которой победу одержал Кеннет Брана за свой фильм «Белфаст».

Награду британскому кинематографисту Пейдж вручил вместе с коллегами: Дженнифер Гарнер и Дж. К. Симмонс. Выбор артистов для вручения приза был не случаен — вместе они играли в картине «Джуно», которая в 2008 году принесла своим создателям награду в сценарной категории, а также актерскую номинацию Пейджу.

В декабре 2020 года Пейдж в личных соцсетях совершил каминг-аут как транс-мужчина. Актер, который до этого был женщиной и имел имя Эллен, признался о своем намерении сменить пол. Многие коллеги и друзья поддержали артиста. В том числе и супруга Пейджа, танцовщица Эмма Портнер. Звезды поженились в 2018 году, а тремя годами позже подали на развод.

Для Эллиота выход на красную дорожку «Оскара» — первое громкое появление на мероприятии подобного масштаба с момента его транс-перехода.