Бузова мыла полы, Водянова — торговала мороженым: где подрабатывали знаменитости в молодости

Не каждая российская знаменитость с детства росла в богатой семье — некоторым пришлось работать от зари до зари, чтобы заработать себе денег на проживание. Другие же отказались от денег именитых родственников, чтобы добиться собственного успеха. Teleprogramma.pro вспомнила звезд, которые в своей молодости не отказывались от заработка на обычной работе.

Ольга Бузова

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Бывшая ведущая проекта «Дом-2» родилась обычно семье из Санкт-Петербурга. Будучи студенткой Бузова старалась самостоятельно зарабатывать на карманные расходы. Перед учебой будущая певица мыла полы в клинике, в которой трудилась ее мама. При этом свое занятие она она не считала зазорным и вспоминает те дни с гордостью.

«Я в 18 лет полы мыла у мамы в клинике, и надо будет, буду мыть и сейчас! Но я на своем примере показывала своей многомиллионной аудитории, что в нашей жизни можно всего добиться! Надо просто много работать, и верить в себя!» — уточнила Бузова.

Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой на нехватку денег в юности пожаловаться не мог. Однако учась в Америке, Пресняков отказался брать у известной семьи на карманные расходы и устроился работать в бар. Днем старший сын Кристины Орбакайте учился, а вечерами подрабатывал как обычный студент.

После учебы Никита вернулся в Россию, где сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. А именитая бабушка подарила молодоженам элитную квартиру в самом центре Москвы.

Наталья Водянова

Знаменитая российская модель тоже не боялась простого труда. В детстве Водянова помогала своей маме зарабатывать — зимой торговала апельсинами в овощной палатке, а летом помогала продавать мороженое. Мама же разрешала в награду съедать столько холодного десерта, сколько ей хотелось.

Когда будучи моделью Водянова заработала первый крупный гонорар, она купила маме новую просторную трехкомнатную квартиру — до этого семья жила в маленькой хрущевке. Шикарные апартаменты модель обставила дорогой мебелью и всем необходимым для комфорта и уюта.

Юлия Савичева

Ставшая знаменитой после "Фабрики звезд" Савичева в детстве сталкивалась с бедностью. Она рассказала, что ребенком вместе с родителями торговала вещами в переходе и донашивала за кем-то одежду. При этом своего прошлого она ничуть не стесняется.