Иосиф Пригожин снова станет дедушкой

В последнее время Иосиф Пригожин и Валерия оказывались в центре внимания по не таким уж радостным поводам. Главной новостью стало то, что Валерия подумывает об уходе со сцены, в то время как продюсер выступает категорически против этой затеи. Зато сейчас звездную чету можно поздравить. Как оказалось, в семье Пригожина скоро родится малыш.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В начале марта дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж за своего возлюбленного Евгения. О существовании в жизни девушки любимого мужчины одно время знали разве что ее самые близкие люди. Но, как оказалось, свадьба Пригожиной — не главная новость.

Видео дня

Почти до самой церемонии бракосочетания никто не знал о том, что дочь Иосифа Пригожина собирается выходить замуж. Даже о том, что она счастлива в отношениях с неким Евгением, все узнали лишь несколько месяцев назад, когда Даная сама решилась заговорить на эту тему с представителями СМИ.

Интересно, что сам Иосиф Пригожин на свадьбе дочери не присутствовал. То ли Даная не хотела видеть на церемонии звездного родителя, то ли у него не получалось урвать несколько часов на то, чтобы поприсутствовать на празднике, точно неизвестно. Сам супруг певицы Валерии лишь отмечал, что по такому радостному поводу Даная с мужем получили от него в качестве подарка деньги.

Новоявленный муж Пригожиной со своим знаменитым тестем так и не познакомился. Но, похоже, их встреча не за горами. Ведь как выяснилось, Даная уже готовится стать мамой. В связи с этим дочь Иосифа Пригожина даже оставила работу. Теперь девушка часами выбирает одежду для будущего ребенка и наслаждается жизнью за городом. Напомним, сейчас бывшая семья Пригожина снимает двухэтажный дом в Подмосковье. Именно туда после свадьбы Даная привезла супруга.

Что думает о резких переменах в жизни дочери сам продюсер, пока неизвестно. Но зная, как Иосиф возится с дочерью своего пасынка Арсения Шульгина, можно предположить, что он будет только рад во второй раз стать дедушкой. С малышкой Селин Пригожин пытается проводить как можно больше времени, так что и рождению еще одной внучки или внука продюсер должен обрадоваться.

Впрочем, неизвестно, какие сейчас на самом деле отношения между Иосифом и Данаей. В прошлом ходило немало слухов о том, что между родственниками произошел конфликт. Сама девушка впоследствии утверждала, что все домыслы про ее якобы ссору с отцом не имеют под собой никакого основания. Однако не стоит забывать и о том, что у Пригожина действительно были претензии к бывшей семье за безрассудство. Напомним, что экс-супруга Иосифа Елена заложила три квартиры и землю в Домодедовском районе ради развития бизнеса своего любовника, а потом все потеряла.