Садальский показал ушедшую в монастырь Гобзеву

Станислав Садальский в Телеграм-канале выложил фотографию ушедшей 30 лет назад в монастырь звезды кино Ольги Гобзевой. Когда-то на пике карьеры она отказалась от мирской жизни и с тех пор появлялась на публике достаточно редко. Поводом для того, чтобы посетить мирское мероприятие был день памяти артиста Юрия Богатырева, прошедший в Доме кино. Гобзевой довелось с ним работать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За прошедшие годы бывшая актриса сильно изменилась. Она пришла на вечер памяти в строгом черном монашеском одеянии и убранными под платок седыми волосами

ЖЖ

Садальский вспомнил случай из далекой молодости, когда он однажды встретил Ольгу Гобзеву в общественном транспорте, но та заявила, что Станислав обознался. Теперь же она принесла извинения – через 30 лет.

«Соврала. Простите, пожалуйста», — призналась она.

В «послужном списке» Гобзевой насчитывается более 40 картин. Особенно запомнилась она зрителям по фильмам «Фокусник» Петра Тодоровского и «Однажды двадцать лет спустя» Юрия Егорова, - информирует ФАН.

Ранее Станислав Садальский рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева, перенесшего несколько лет назад инсульт, а также прокомментировал слухи, что квартира артиста теперь принадлежит его арт-директору Сергею Гороху.

«Это Борина квартира. Что хочет с ней, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь. А про Сережу Гороха могу сказать только хорошее».