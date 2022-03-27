В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
58 минут назад

Собчак сообщила, когда вернется в Россию

Ирина Лебедева

Ксения Собчак, покинувшая страну в момент обострения международной политической ситуации вместе с маленьким сыном, сообщила, что в конце апреля появится в Москве.

Собчак сообщила, когда вернется в Россию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сначала телеведущая заявляла, что летит с ребенком в Турцию, однако потом ее увидели в аэропорту Израиля. Журналистка утверждала, что находится в отпуске, но удаленно продолжала делать интервью для YouTube-канала и вести блог в Telegram, - пишет ФАН.

Собчак сделала заявление из Израиля

Отпуск затянулся более чем на месяц, и в СМИ и социальных сетях стали поговаривать о том, что теледива возвращаться на Родину не планирует. Но накануне Ксения все же обозначила сроки своего приезда домой. В социальной сети она написала, что планирует приезд на конец апреля.

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» — это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», — заявила Собчак.

Журналист, телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, что отец юмориста Максима Галкина имел мандат депутата Госдумы РФ. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По словам Собак, сам Галкин нигде не говорил о таком факте из жизни отца. Ксения Собчак уточнила, что отец Максима Галкина Александр Александрович был депутатом Госдумы второго созыва полтора года. Он получил мандат Льва Рохлина, которого убили в июле 1998 года.

Шоу-бизнес,Лев Рохлин,Максим Галкин,Ксения Собчак,Госдума,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители