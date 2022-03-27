Собчак сообщила, когда вернется в Россию

Ксения Собчак, покинувшая страну в момент обострения международной политической ситуации вместе с маленьким сыном, сообщила, что в конце апреля появится в Москве.

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Сначала телеведущая заявляла, что летит с ребенком в Турцию, однако потом ее увидели в аэропорту Израиля. Журналистка утверждала, что находится в отпуске, но удаленно продолжала делать интервью для YouTube-канала и вести блог в Telegram, - пишет ФАН.

Отпуск затянулся более чем на месяц, и в СМИ и социальных сетях стали поговаривать о том, что теледива возвращаться на Родину не планирует. Но накануне Ксения все же обозначила сроки своего приезда домой. В социальной сети она написала, что планирует приезд на конец апреля.

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» — это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», — заявила Собчак.

Журналист, телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, что отец юмориста Максима Галкина имел мандат депутата Госдумы РФ. Об этом она написала в своём Telegram-канале.